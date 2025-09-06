Publié: il y a 26 minutes

L'association Stop Suicide lance une nouvelle campagne de prévention en Suisse romande. Dès mercredi, une série d'interviews de personnalités sera diffusée sur les réseaux sociaux, visant à montrer que chacun peut agir contre le suicide.

L'association Stop Suicide lance une série d'actions en Suisse romande afin de montrer que chacun peut agir à son niveau. Cette nouvelle campagne de prévention débute mercredi avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'une série de quatorze interviews de personnalités venant d'horizons variés.

La journaliste de la RTS Charlotte Frossard, l'artiste Izia Jeen, la conseillère nationale vaudoise Léonore Porchet, la députée genevoise Louise Trottet ainsi que le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet feront passer le message. L'association lance cette campagne à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide.

«La mobilisation commence chacun-e à notre échelle», relève Stop Suicide. Plus de 80 personnes se sont déjà engagées pour relayer ce message. L'association invite la population à se joindre à ce mouvement qui va se déployer sur les réseaux sociaux. La campagne se poursuivra jusqu'en octobre.

L'humour comme remède

Stop Suicide organise également une soirée Stand Up le dimanche 21 septembre au BFM à Genève avec des humoristes de la scène francophone. Bruno Peki, Alexandre Kominek, Emma Bojan, Lou Trotignon, Lisa Delmoitiez, Thomas Wiesel et Pierre Thevenoux parleront de la santé mentale, sans tabou.

Mercredi 24 septembre, l'association sera à Neuchâtel pour échanger avec des élus autour des liens sociaux et au sujet du rôle de l'extrascolaire pour la prévention du suicide. Il y aura aussi une pièce de théâtre suivie d'une table ronde ainsi qu'une exposition qui retrace 25 ans de prévention.

Bernex (GE) présentera son programme communal de prévention du suicide des jeunes le mercredi 8 octobre. Ce projet-pilote vise à sensibiliser la population autour de la santé mentale des jeunes à travers une dizaine d'événements. L'expérience durera jusqu'à fin 2026 et pourrait servir de modèle pour d'autres communes.

Un problème de santé publique

Enfin, le jeudi 9 octobre, une pièce de théâtre suivie d'une table ronde sera organisée au Cazard à Lausanne. Il sera question des réseaux sociaux en tant qu'espaces de soutien. La campagne se poursuivra avec le lancement d'un jeu vidéo de prévention.

Stop Suicide rappelle que le suicide est un problème de santé publique en Suisse. Il est la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. En Suisse, un jeune se suicide tous les trois jours. Un jeune sur deux a des pensées suicidaires.