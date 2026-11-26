Le Tribunal d'Hérens-Conthey accorde quatre mois supplémentaires à Télé-Evolène pour finaliser son projet et éviter la faillite. La société négociera avec 45 créanciers pour ses dettes de plus de 800’000 francs.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal de district d'Hérens-Conthey a accordé une dernière prolongation de quatre mois du sursis concordataire octroyé à Télé-Evolène, un délai accordé pour négocier ses dettes et éviter la faillite. Pour le 4 avril 2027, la société devra être en mesure de présenter un projet complet afin de bénéficier d'un sursis définitif.

En obtenant ce sursis, Télé-Evolène pourra alors entamer des négociations finales avec 45 de ses créanciers. Dans le cas contraire, la société de remontées mécaniques valaisanne sera déclarée en faillite.

«La décision du juge est conforme à nos attentes», a commenté, à chaud, le vice-président du conseil d'administration de la société anonyme (SA) Télé-Evolène, Jean-Frédéric Braillard, «rappelant qu'une grosse partie du travail a été effectuée» dans ce dossier et le soutien des autorités communales.

Un soulagement

Présidente de la commune d'Evolène, Virgine Gaspoz a exprimé son «soulagement à l'obtention de cette prolongation», se réjouissant du début de la saison hivernale.

En proie à de graves difficultés financières et au surendettement depuis plusieurs années, la société s'était vue octroyer un sursis concordataire provisoire de quatre mois par la justice, le 4 août 2026. Celui-ci est donc désormais prolongé pour quatre mois supplémentaires. Les créances de la société dépassent actuellement les 800’000 francs.

Une bouée de sauvetage

Le 27 septembre dernier, les citoyens d'Evolène avaient accepté à 63% un crédit d'engagement de 1,8 million de francs afin de maintenir l'exploitation des remontées mécaniques sur la commune, jusqu'en 2028. Ce résultat a fait figure de bouée d'oxygène pour la société Télé-Evolène.

Sur cette somme, la commune a versé à la société de remontées mécaniques, 200’000 francs au début octobre. Une tranche d'un montant identique sera versée dans le courant du mois de décembre. Ces 400’000 francs sont destinés à financer la fin de l'exercice 2026 et à lancer la saison hivernale 2026-2027.

Espace Dent-Blanche

Fin septembre, Virginie Gaspoz avait rappelé que l’octroi du crédit communal était lié à certaines conditions, parmi lesquelles l’élaboration d’un projet commun pour les trois domaines de l’Espace Dent-Blanche (Evolène, Arolla, La Forclaz).

Une procédure pénale est toujours en cours depuis 2022, contre les anciens administrateurs de la société de remontées mécaniques. Le juge Valentin Rétornaz a voulu savoir, jeudi, si un accord avait été trouvé entre les parties. Tel n'est pas le cas pour l'instant.

Augmentation du capital en 2024

Pour mémoire, Télé-Evolène a déjà présenté sa vision d’avenir. Celle-ci nécessite, notamment, la rénovation des installations pour 8 millions de francs.

La société avait augmenté son capital-actions de 2,2 à 6,2 millions de francs en 2024 afin de lever de nouveaux fonds. En 2025, elle avait déjà bénéficié d’une subvention des contribuables communaux de 700’000 francs. Cette manne n’avait pas suffi à stabiliser les comptes. D'où la votation populaire du 27 septembre dernier.