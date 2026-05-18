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Détournement d'un braquage
A Sion, un garagiste accusé de détournement et de corruption

Un garagiste valaisan est jugé pour avoir détourné de l’argent issu d’un braquage sur un octogénaire en 2015. Il nie toute implication, tandis que le Ministère public requiert 20 mois de prison avec sursis.
Publié: il y a 32 minutes
Le garagiste est accusé d'avoir détourné de l'argent qui a été volé par des tiers chez un octogénaire en avril 2015.
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ATS Agence télégraphique suisse

Un garagiste du Valais central est accusé d'avoir détourné de l'argent qui a été volé par des tiers dans le coffre-fort d'un octogénaire. Braqué le 30 avril 2015, l'infortuné est resté attaché à une chaise durant six jours à son domicile, avant d'être sauvé.

Lors de son interrogatoire, le prévenu a nié avoir suggéré de voler un coffre-fort, d'avoir montré les lieux à d'éventuels complices, d'avoir encaissé le butin ou encore d'avoir falsifié la comptabilité de son entreprise.

Le Kosovar a également refusé de reconnaitre une quelconque corruption d'un agent de police. Selon l'acte d'accusation, le prévenu a obtenu des informations sur des techniques de filatures, sur le brigandage, mais aussi sur le fait qu’il était soupçonné, avec un collègue, de s’adonner à du trafic de stupéfiants et d'avoir organisé des soirées libertines, où de la cocaïne était mise à disposition des invités.

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Le Ministère public a requis 20 mois de prison avec sursis, l'avocat du prévenu, un acquittement.

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