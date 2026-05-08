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Opération terminée
La prise d'otages dans une banque en Allemagne s'est déroulée sans heurts

Une prise d’otages dans une banque à Sinzig, en Allemagne, s'est terminée. Il n'y a aucun blessé à déplorer.
Publié: 15:15 heures
|
Dernière mise à jour: 15:21 heures
(Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Ardan Fuessmann
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AFP Agence France-Presse

La prise d'otages dans une banque de l'ouest de l'Allemagne s'est terminée vendredi en milieu d'après-midi sans faire de blessés mais le ou les suspects se sont enfuis, a indiqué la police à l'AFP.

Selon un communiqué de la police de Coblence, les policiers ont pénétré la banque de Sinzig et fouillé le bâtiment, parvenant à libérer deux personnes «indemnes». «L'auteur ou les auteurs ont quitté les lieux par un moyen encore inconnu, immédiatement après avoir enfermé ces personnes dans la salle des coffres», est-il ajouté.

Un occupant d'un fourgant blindé menacé

Selon le média Bild, un occupant d'un fourgon blindé avait été intercepté et menacé devant la banque. Des images publiées par le journal montraient des policiers casqués, portant des gilets pare-balles, et munis de fusils automatiques.

Fin 2025, un braquage avait eu lieu dans une banque à Gelsenkirchen, une autre ville de l'ouest de l'Allemagne, provoquant un préjudice de 30 millions d'euros selon la police. Aucune victime n'avait été à déplorer.

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