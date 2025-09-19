Dernière mise à jour: il y a 1 minute

Nouveau rebondissement dans l’affaire du 85 rue de Genève, emblématique du deal de drogue à Lausanne. Après le propriétaire, Blick a appris que le gérant et le concierge sont aussi inquiétés par la justice, notamment pour escroquerie et infraction liée à la drogue.

Rue de Genève 85: l'ancien gérant et le concierge rattrapés par la justice

Le propriétaire de l'immeuble de la rue de Genève, mais également l'ancien gérant et le concierge, sont dans le viseur de la justice.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Nouveau rebondissement dans l’affaire du 85 rue de Genève, immeuble devenu symbole du deal et de la consommation de rue qui tourmentent Lausanne. Après l'arrestation du propriétaire, fin août dernier, Blick a appris que l'ancien gérant et le concierge ont, eux aussi, été rattrapés par la justice.

«Les deux hommes sont suspectés d’avoir commis les infractions d’escroquerie, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, blanchiment d’argent et infraction à la Loi sur les stupéfiants», confirme Vincent Derouand, porte-parole du Ministère public. Le gérant, placé en détention provisoire le 20 mars, y est toujours. Quant au concierge, arrêté le 6 mars, il a été relâché le 4 septembre.

Argent encaissé dans le dos du propriétaire

L'enquête du Ministère public prend donc une dimension nouvelle, puisque ces deux employés du propriétaire sont accusés d'avoir agi contre les intérêts de leur patron. En effet, ils auraient encaissé de l'argent à son insu, probablement du revenu des loyers qui aurait dû revenir au bailleur.

Mais gérant et concierge sont aussi suspectés d'avoir concouru au trafic de stupéfiant. Ils ne se seraient pas contentés de fermer les yeux: ils sont soupçonnés d’avoir joué un rôle et d'en avoir tiré profit. Sans être, nuance une source, à la tête du réseau. Leurs implications respectives doivent encore être précisées.

Locataires aussi dans le viseur de la justice

A l'autre bout de la chaîne, la justice s'est également intéressée à une partie des occupants du bâtiment, suspectés d'avoir vendu de la drogue. «Il est difficile de rattacher les stupéfiants qui ont pu être trouvés dans l'immeuble à des personnes précises, nuance Vincent Derouand. Mais des occupants ont participé à des infractions à la Loi sur les stupéfiants», corrobore le porte-parole du Ministère public.

Des locataires en situation régulière vivent encore dans l'immeuble, et ne sont pas concernés par l'instruction. Septante logements sont actuellement habités, a appris Blick. Pour l'heure, le nombre d'occupants inquiétés par la justice n'est pas connu.

Dix employés, deux accusés

Selon les informations de Blick, la société du gérant employait dix collaborateurs, qui œuvraient à différents échelons au sein de l'immeuble de la rue de Genève 85. Mais seuls le patron et le concierge sont dans le viseur de la justice.

Quant au propriétaire de l'immeuble, il lui est principalement reproché d'avoir loué des studios à des personnes qu'il savait en situation irrégulière en Suisse, et d'avoir encaissé des loyers dont il savait pertinemment qu'une partie provenait d'activités délictueuses — le trafic de drogue.