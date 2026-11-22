La Revue vaudoise a ouvert sa huitième édition à Montreux, devant trois membres du gouvernement cantonal. Le 1er décembre, quatre troupes romandes se réuniront pour une «Revue des revues».

La revue, ce vieux plaisir romand de se moquer des puissants

La revue, ce vieux plaisir romand de se moquer des puissants

En bref A Montreux, la Revue vaudoise raille Valérie Dittli, absente, devant trois de ses collègues amusés

Née à Paris au XIXe siècle, la revue satirique s’installe à Genève dès 1892

Jean-Luc Barbezat travaille sur quatre revues romandes; quatre troupes se réuniront le 1er décembre pour une soirée filmée par la RTS

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Valérie Dittli en a pris pour son grade. Mais la conseillère d'Etat vaudoise n'était pas là pour entendre les plaisanteries à son sujet. Ses collègues Nuria Gorrite, Roger Nordmann et Vassilis Venizelos avaient, eux, fait le déplacement jusqu'au port de Territet, à Montreux, pour la première de la huitième Revue vaudoise. Et ils ont ri de bon cœur.

L'exercice peut sembler curieux: une fois par année, les responsables politiques acceptent de s'asseoir dans une salle pour écouter des humoristes se moquer de leurs décisions, de leurs maladresses et parfois de leurs petits travers. Mais c'est précisément ce qui fait le charme de la revue, un genre théâtral dont la Suisse romande a conservé le goût.

Une tradition née à Paris

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette tradition n'est pas une invention romande. La revue théâtrale apparaît à Paris au début du XIXe siècle et prend son essor dans les années 1830. Son principe est déjà celui que nous connaissons: reprendre les événements marquants de l'année écoulée, en chansons, en sketches et en caricatures.

Dans son ouvrage La revue théâtrale de fin d'année en France au XIXe siècle, l'historien Romain Piana décrit un spectacle directement inspiré de la presse et de l'actualité. A l'époque, on y croise des personnages récurrents, le «compère» et la «commère», chargés de guider le public à travers les événements de l'année. Avec ses costumes, ses danses et ses chansons, la revue préfigure le cabaret et le music-hall.

Le genre traverse rapidement la frontière. A Genève, des spectacles apparentés existent dès le XIXe siècle, mais c'est en 1892 qu'est organisée la première Revue genevoise officiellement connue. Elle s'installe à la rue de Carouge, dans ce qui deviendra le Casino-Théâtre, et ne quittera pratiquement plus les lieux pendant plus d'un siècle.

Cette longévité lui vaut aujourd'hui de figurer parmi les traditions vivantes de Suisse. Et une particularité demeure: les politiciens caricaturés continuent volontiers d'assister au spectacle. A tel point que, dans l'histoire de la Revue genevoise, on relève qu'il est parfois pire pour un élu d'être oublié que moqué.

Quatre revues pour un seul Barbezat

Depuis, le genre s'est largement développé en Suisse romande. Fribourg, Neuchâtel, le Valais, Lausanne et Montreux possèdent leurs propres spectacles, chacun puisant dans l'actualité et les particularités de son canton.

Jean-Luc Barbezat est devenu l'un des artisans de cette tradition. Cette année, l'humoriste neuchâtelois travaille sur quatre revues, à Genève, Fribourg, Neuchâtel et Montreux. Pour cette dernière, dont il assure la conception et la mise en scène, il retrouve une troupe comprenant notamment Karim Slama, Pierre Aucaigne, Jenny Lorant et David Charles.

Sous le Magic Mirror du port de Territet, les spectateurs sont installés autour d'une scène à 360 degrés. La formule reste fidèle à l'esprit des origines: musique, sketches, imitations et actualité politique passée à la moulinette. Le tout dans une ambiance de cabaret que les organisateurs présentent volontiers comme le «carnaval des protestants».

Et pour célébrer cette vitalité, une «Revue des revues» réunira quatre troupes romandes sur cette même scène le 1er décembre. Une soirée exceptionnelle, qui sera filmée par la RTS pour les fêtes de fin d'année.

Près de deux siècles après les premiers spectacles parisiens, le principe n'a finalement pas beaucoup changé. On prend les événements de l'année, on les exagère, on les chante et on en rit. Avec, en Suisse romande, un plaisir tout particulier à voir ceux qui nous gouvernent se prêter au jeu.