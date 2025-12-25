DE
FR

Retransmise en France et en Belgique
Un culte protestant francophone diffusé en Eurovision depuis Jussy (GE)

Le culte protestant de Noël 2025 a été diffusé en Eurovision depuis le temple de Jussy, Genève. Dirigé par la pasteure Vanessa Trüb, il a mêlé liberté, chants traditionnels et compositions originales.
Publié: 12:33 heures
Pour Noël, un culte protestant francophone a été diffusé en Eurovision depuis Jussy dans la campagne genevoise jeudi.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Comme chaque année le 25 décembre pour Noël, un culte protestant francophone a été diffusé en Eurovision. Cette année, c'est celui du temple de Jussy, dans le canton de Genève, qui a été choisi.

La célébration a été retransmise jeudi à 10h00 en France sur France 2, dans le cadre de l’émission Présence Protestante, en Suisse sur RTS 1 et en Belgique sur La Une.

Vanessa Trüb, pasteure de la paroisse de Jussy, hôte de cette captation vidéo, a présidé ce culte pendant près d'une heure. Ce culte de Noël, centré sur les valeurs de la liberté, a allié chants traditionnels et composition originale, accompagnés au violon, à la guitare et à l’orgue.

L’an dernier, c’était déjà depuis la Suisse que le culte de Noël avait été retransmis, du village de Vers-l'Eglise, dans les alpes vaudoises.

