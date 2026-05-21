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Retards et suppressions
Le trafic CFF interrompu sur la ligne Genève-Coppet

Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Genève-Coppet, entre Creux-de-Genthod et Mies. Un accident de personne est en cause.
Publié: 16:07 heures
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
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Le trafic est totalement interrompu.
Photo: Lecteur reporter
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire est perturbé ce jeudi après-midi sur la ligne Genève-Coppet. Les trains ne circulent plus entre Creux-de-Genthod est Mies. Un accident de personne à Versoix est en cause, indiquent la compagnie sur leur site. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. 

Les lignes TGV, EC, IC1, IR, IR15, IR57, IR90, IR95, RE, RE33, TER, RL1, RL2, RL3 et RL4 sont concernées. La restriction devrait durer jusqu'à 18h00 en tout cas. 

«Nous sommes conscients que cet événement provoque une forte affluence dans les gares de Genève-Aéroport, Genève et Lausanne. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les inconvénients. Il faut malgré tout vous attendre à une forte affluence dans les trains ces prochaines heures.

La police confirme un accident

Entre Genève et Genève-Aéroport, un service de trains-navettes est en train d'être mis en place. Pour l'instant, les voyageurs peuvent emprunter la ligne 5 et 10 des TPG. Les RE 33 circulent entre Annemasse et Genève, et entre Coppet et Lausanne. Le Léman Express circule quant à lui entre Annemasse et Creux-de-Genthod, et entre Coppet et Mies. 

Contactée par Blick, la police genevoise confirme qu'un accident de personne est survenu aux alentours de 16h00. Elle précise qu'une enquête a été ouverte par le parquet genevois pour éclaircir les circonstances de cet accident. Elle ne donne pour l'heure aucune information sur la victime, ni les circonstances du drame. 

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