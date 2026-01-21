La commune de Crans-Montana annonce renforcer son service de Sécurité publique pour intensifier les contrôles des établissements publics. De nombreuses questions sur les contrôles passés et les responsabilités restent, à ce stade, sans réponse.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Jusqu’ici, la tragédie de Crans-Montana avait braqué les projecteurs sur les figures centrales de l’exécutif communal. A commencer par le président de la commune, Nicolas Féraud (PLR). Mais après une conférence de presse, le 6 janvier, largement critiquée et qualifiée de fiasco, l’élu semble s’être mis en retrait. Le 16 janvier, il a par ailleurs démissionné du comité directeur des Championnats du monde de ski 2027, où il a été remplacé par le PLR Sébastien Rey.

Dans ce contexte, c’est la vice-présidente de la commune, Nicole Bonvin Clivaz (MDC, allié au PLR), qui est apparue davantage sur le devant de la scène. C’est elle qui, le 9 janvier, a présenté les excuses officielles de la commune aux familles des victimes sur la RTS. Une prise de parole très exposée, alors que son époux préside Crans-Montana Tourisme et Congrès, un acteur central de l’image et de l’économie de la station — un élément qui interroge, dans une période où la gouvernance communale est scrutée de près.

Communication contrôlée

Pour autant, la commune demeure aujourd’hui très peu accessible aux médias. A ce stade, les nombreuses questions adressées par Blick sont restées lettre morte, notamment sur les contrôles effectués avant le drame, leur fréquence, leur contenu précis ou encore les responsabilités en jeu. L’exécutif communal privilégie désormais une communication écrite, sans possibilité de relance ni d’éclaircissements complémentaires.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le communiqué diffusé ce 21 janvier. La Commune de Crans-Montana y annonce un renforcement immédiat de son service de Sécurité publique, pour plusieurs mois, afin de pouvoir poursuivre les contrôles périodiques des établissements recevant du public. Concrètement, les collaboratrices et collaborateurs communaux seront appuyés par les spécialistes de la société BTEE SA, mandatée pour accompagner ces inspections.

Le président s'exprime

Les contrôles seront réalisés conjointement par la commune et BTEE SA et viseront en priorité les bars, avant de s’étendre à l’ensemble des hôtels, restaurants, cafés et autres lieux publics situés sur le territoire communal. Ils doivent permettre de vérifier le respect de la législation en vigueur sur la protection incendie et les éléments naturels.

Le président Nicolas Féraud souligne l'importance de la coopération avec la société BTEE SA dans une citation proposée: «Le Service Sécurité publique doit gérer dans son domaine de compétence le quotidien et l’exceptionnel, notamment à la suite de la tragédie du 1er janvier. Dans ces circonstances, il est évident que nos équipes doivent être renforcées pour répondre à toutes les tâches, notamment les contrôles périodiques. Ainsi, depuis cette semaine, nous pourrons compter sur l’appui des spécialistes de BTEE SA pour accompagner nos propres collaborateurs.»

Selon la procédure décrite, ces contrôles sont annoncés à l’avance aux exploitants concernés. Ceux-ci sont tenus de procéder à une vérification interne de leurs procédures, de la formation du personnel et des mesures de sécurité en place. Une fiche d’information ainsi qu’une checklist d’autocontrôle leur sont transmises avec l’annonce du passage des inspecteurs.