Trois semaines après l'incendie à Crans-Montana, de nouveaux éléments entâchent les contrôles de sécurité menés au bar. Selon des documents consultés par l'ATS et révélés par la RTS, la commune connaissait des manquements dès 2018.

Des dysfonctionnements étaient connus de la commune depuis 2018

ATS Agence télégraphique suisse

Quinze jours après la conférence de presse du 6 janvier de la commune de Crans-Montana, on en sait davantage sur les contrôles effectués par le préposé à la sécurité au bar «Le Constellation». Les autorités étaient au courant de plusieurs manquements de la part du gérant, depuis 2018.

Le bar «Le Constellation» a bien été contrôlé à trois reprises, en 2016, 2018 et 2019. «Toutefois, seule la véranda a été vérifiée en 2016 (ndlr: par l'alors commune de Chermignon)», précise la RTS, mardi soir dans l'émission Forum, faisant référence à certains documents que Keystone-ATS a pu consulter.

En janvier 2018, le chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana a demandé au gérant Jacques Moretti de limiter l’accueil dans son établissement à 100 personnes par étages. Le préposé a également donné un délai de trois mois pour indiquer où se trouvaient les extincteurs. Les plans d’évacuation et la formation du personnel en la matière faisaient également alors défaut.

Pas de trace de la mousse

Lors du contrôle de mai 2019, toutes ces demandes ont été réitérées par le chargé de sécurité, le gérant n’ayant pas répondu aux attentes de l’administration communale. En 2019, il a, à nouveau été donné un délai de trois mois pour se mettre en conformité. Depuis lors, le «Constellation» n’a plus été contrôlé. Quant à la question de la mousse antibruit, aucune référence ne figure dans les rapports précités.

Tant en 2016, 2018, qu’en 2019, Jacques Moretti n’était pas propriétaire des lieux mais uniquement gérant de l’établissement.