Une pollution au ciment a contaminé vendredi le ruisseau Le Diron à Vuadens (FR), affectant l’écosystème. Les autorités, qui enquêtent sur l’origine, ont utilisé un colorant fluorescent pour suivre la pollution.

Une pollution au ciment touche un ruisseau fribourgeois

Une pollution au ciment touche un ruisseau fribourgeois

ATS Agence télégraphique suisse

De l'eau chargée en ciment a pollué le ruisseau Le Diron à Vuadens (FR) vendredi après-midi. L’écosystème a été touché, mais aucun poisson mort n’a été constaté jusqu’à présent. Les autorités recherchent l’auteur de la pollution, ont-elles indiqué samedi. La commune de Vuadens a signalé vendredi vers 17h35 à un garde-faune une pollution du ruisseau «Le Diron», a indiqué samedi la police cantonale fribourgeoise. Le signalement faisait état d’un liquide gris visible dans le cours d’eau dans le secteur de Maupas.

Sur place, le garde-faune et un spécialiste du service de l’environnement ont constaté que de l’eau contenant du ciment polluait le ruisseau, mais le polluant s’est dissous à l’endroit où le ruisseau se jette dans la Sionge. Afin de déterminer l’origine de la pollution, les autorités ont utilisé un colorant neutre fluorescent jaune. Celui-ci pourrait être visible dans le ruisseau ces prochains jours. Les investigations sur les causes de la pollution se poursuivent.