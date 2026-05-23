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Recherches de l'origine
Une pollution au ciment touche un ruisseau fribourgeois

Une pollution au ciment a contaminé vendredi le ruisseau Le Diron à Vuadens (FR), affectant l’écosystème. Les autorités, qui enquêtent sur l’origine, ont utilisé un colorant fluorescent pour suivre la pollution.
Publié: 12:49 heures
De l’eau chargée en ciment a pollué un ruisseau à Vuadens vendredi. (image d'archives)
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ATS Agence télégraphique suisse

De l'eau chargée en ciment a pollué le ruisseau Le Diron à Vuadens (FR) vendredi après-midi. L’écosystème a été touché, mais aucun poisson mort n’a été constaté jusqu’à présent. Les autorités recherchent l’auteur de la pollution, ont-elles indiqué samedi. La commune de Vuadens a signalé vendredi vers 17h35 à un garde-faune une pollution du ruisseau «Le Diron», a indiqué samedi la police cantonale fribourgeoise. Le signalement faisait état d’un liquide gris visible dans le cours d’eau dans le secteur de Maupas.

Sur place, le garde-faune et un spécialiste du service de l’environnement ont constaté que de l’eau contenant du ciment polluait le ruisseau, mais le polluant s’est dissous à l’endroit où le ruisseau se jette dans la Sionge. Afin de déterminer l’origine de la pollution, les autorités ont utilisé un colorant neutre fluorescent jaune. Celui-ci pourrait être visible dans le ruisseau ces prochains jours. Les investigations sur les causes de la pollution se poursuivent.

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