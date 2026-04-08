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Poser des poutres centrales
Une opération spectaculaire au futur pont de Matran a bloqué l'autoroute

A Matran (FR), la pose des poutres du nouveau pont a mobilisé un important dispositif tout le week-end, rapporte «La Liberté». Menée sous un vent favorable, l’opération s’est déroulée sans encombre malgré la fermeture de l’autoroute.
Publié: il y a 11 minutes
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A Matran, la pose des poutres du nouveau pont a mobilisé un important dispositif tout le week-end.
Photo: Robin Mulhauser/OFROU
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Luisa GambaroJournaliste

Les travaux du pont au-dessus de l'autoroute A12 près de Matran (FR) continuent. Le samedi 4 avril de 18h jusqu’au dimanche 5 avril à 21h, l'Office fédéral des routes (OFROU) a mis en place une opération de grande envergure à la jonction autoroutière de Matran pour poser les poutres centrales du nouveau pont, rapporte «La Liberté». 

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Cette opération délicate s'est heureusement déroulée dans de bonnes conditions météorologiques, puisque le vent était faible à modéré, n'empêchant pas le déplacement des poutres avec la grue. Pendant cette opération, les automobilistes ont dû sortir à la jonction pour reprendre l’autouroute.

L'autoroute – fermée en continu et dans les deux sens au droit de la jonction de Matran – a été rouverte dès le lundi 6 aril à 5 heures du matin. Le chantier en cours depuis bientôt deux ans devrait être terminé pour juillet 2027. 

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