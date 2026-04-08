A Matran (FR), la pose des poutres du nouveau pont a mobilisé un important dispositif tout le week-end, rapporte «La Liberté». Menée sous un vent favorable, l’opération s’est déroulée sans encombre malgré la fermeture de l’autoroute.

Une opération spectaculaire au futur pont de Matran a bloqué l'autoroute

Une opération spectaculaire au futur pont de Matran a bloqué l'autoroute

Luisa Gambaro Journaliste

Les travaux du pont au-dessus de l'autoroute A12 près de Matran (FR) continuent. Le samedi 4 avril de 18h jusqu’au dimanche 5 avril à 21h, l'Office fédéral des routes (OFROU) a mis en place une opération de grande envergure à la jonction autoroutière de Matran pour poser les poutres centrales du nouveau pont, rapporte «La Liberté».

Cette opération délicate s'est heureusement déroulée dans de bonnes conditions météorologiques, puisque le vent était faible à modéré, n'empêchant pas le déplacement des poutres avec la grue. Pendant cette opération, les automobilistes ont dû sortir à la jonction pour reprendre l’autouroute.

L'autoroute – fermée en continu et dans les deux sens au droit de la jonction de Matran – a été rouverte dès le lundi 6 aril à 5 heures du matin. Le chantier en cours depuis bientôt deux ans devrait être terminé pour juillet 2027.