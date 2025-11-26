DE
FR

Protection des eaux
Albert Rösti refuse de limiter l'usage de trois pesticides, les Vert-e-s furax

Le ministre de l'environnement Albert Rösti est critiqué par les Vert-e-s pour son refus de fixer des limites sur trois pesticides toxiques. Le parti écologiste dénonce l'influence du lobby agricole et demande une enquête sur son rôle dans cette décision.
Publié: 16:57 heures
Le refus d'Albert Rösti de limiter trois pesticides ne passe pas auprès des Vert-e-s.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Vert-e-s critiquent le refus du ministre de l'environnement Albert Rösti de fixer une valeur-limite pour trois substances pesticides «très toxiques», dans le cadre de l'ordonnance sur la protection des eaux. Le parti écologiste demande de faire «toute la lumière sur l'influence du lobby agricole».

Pour les Vert-e-s, il est prouvé que ces substances (deltaméthrine, foramsulfuron, lambda-cyhalothrine) polluent l'eau potable, sont cancérogènes, voire fatales pour des organismes aquatiques. Dans une réaction au projet du Conseil fédéral publié mercredi, ils jugent les eaux suisses insuffisamment protégées.

«Faits scientifiquement établis»

«Ce projet montre à quel point Albert Rösti ignore autant les faits scientifiquement établis que le principe de précaution. Plus de la moitié des cours d’eau analysés dépassent déjà les valeurs-limites en pesticides», critique le parti. «Cela est d'autant plus inquiétant pour notre démocratie que la loi sur la protection des eaux prescrit de définir des valeurs-limites pour les substances dont la dangerosité est avérée», ajoute-t-il.

Les écologistes pointent par ailleurs le rôle de l'Union suisse des paysans (USP), qui aurait été consultée avant tout le monde. Selon eux, le projet suit en effet les recommandations de la faîtière, qui veut à tout prix éviter de telles limites. «Plaire au lobby agricole semble manifestement plus important à Albert Rösti que de protéger notre eau» assène le conseiller national Christophe Clivaz (VS).

