Consultation ouverte
Le Conseil fédéral veut améliorer la qualité des eaux suisses

Le Conseil fédéral lance une consultation pour améliorer la qualité de l'eau en Suisse. Le projet vise à moderniser les stations d'épuration d'ici 2050 et à adapter les règles pour les exploitations agricoles. La consultation court jusqu'au 12 mars 2026.
Publié: 15:28 heures
Le Conseil fédéral élargit la liste des exploitations exonérées de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (archives).
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La qualité de l'eau potable, des eaux souterraines ainsi que des lacs et des cours d'eau doit être améliorée en Suisse. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur un projet de loi en ce sens. Le délai court jusqu'au 12 mars 2026.

Les cantons et les communes doivent équiper d'ici 2050 les stations d'épuration des eaux usées de sorte à ce qu'elles rejettent moins de composés azotés et de composés traces organiques dans les eaux et émettent moins de protoxyde d'azote dans l'atmosphère. Le financement actuel de certaines mesures doit aussi être adapté.

D'autres changements notables

Un autre changement concerne l'obligation de se raccorder aux égouts publics pour les exploitations agricoles. Non seulement celles avec un important cheptel bovin ou porcin mais aussi celles possédant de nombreux autres animaux de rente doivent être libérées de cette obligation.

D'autres modifications touchent à la définition des aires d'alimentation des captages d'eaux souterraines et aux valeurs limites concernant les substances actives utilisées dans des pesticides.

