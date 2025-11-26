DE
Les analystes catégoriques
L'horizon se dégage pour l'économie suisse après l'accord avec Trump

L'accord douanier entre Berne et Washington améliore le climat économique. L'indice UBS CFA atteint son plus haut niveau depuis janvier, avec 40% des analystes prévoyant une embellie des exportations dans les six prochains mois.
Publié: il y a 18 minutes
Pour les trimestres à venir, les analystes anticipent que la BNS maintiendra son taux directeur à 0%.
Photo: PETER KLAUNZER
Le climat économique s'améliore nettement en Suisse après l'accord douanier avec les Etats-Unis. Les analystes interrogés par UBS et l'institut CFA tablent désormais sur une embellie des exportations au cours des six prochains mois.

L'indice UBS CFA, recensant les avis de 41 analystes, est passé de -7,7 points en octobre à 12,2 points en novembre, soit son plus haut niveau depuis janvier de cette année, selon le communiqué du numéro un bancaire suisse paru mercredi.

Dans le sillage de l'accord douanier entre la Suisse et les États-Unis, les analystes interrogés anticipent une nette amélioration de la dynamique des exportations. Désormais, 40% d'entre eux, soit un quart de plus qu'en octobre, s'attendent à une embellie au cours des six prochains mois, tandis qu'environ 15% seulement prévoient une détérioration.

Vers un taux directeur inchangé

Si les participants à l'enquête dressent un tableau plus favorable de l'économie suisse, les perspectives pour la conjoncture américaine se sont en revanche assombries: plus de la moitié des analystes tablent désormais sur une détérioration aux États-Unis dans les six prochains mois. La situation actuelle y est jugée «normale», tout comme dans les autres régions évaluées.

Les analystes interrogés par UBS et l'institut CFA se sont en outre livrés à leur traditionnel exercice de prévisions de la politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS). L'écrasante majorité d'entre eux (72%) estime que le taux directeur de la BNS restera inchangé lors de la décision de décembre. Une baisse de 25 points de base est attendue par 18% des participants à l'enquête, tandis qu'une hausse de même ampleur n'est jugée probable que par 6%.

Les taux négatifs s'éloignent

Pour les trimestres à venir, les analystes anticipent que la BNS maintiendra son taux directeur à 0%, avec toutefois des risques orientés à la baisse. La probabilité que le taux passe en territoire négatif d'ici fin septembre 2026 atteint 34%, soit une hausse de 11 points de pourcentage par rapport à l'évaluation pour décembre.

Par rapport à l'enquête d'août, la probabilité perçue de taux négatifs a néanmoins reculé. Les participants assignent en revanche une faible probabilité – environ 7% - à une hausse des taux sur la même période.

