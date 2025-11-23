La Suisse défend son statut de place économique, entre pression sur la finance et bataille sur les droits de douane. Au centre du jeu: Colm Kelleher, président du conseil d'administration d'UBS, Irlandais discret.

1/5 Le banquier le plus puissant d'Europe? Colm Kelleher devant le siège de l'UBS à la Bahnhofstrasse de Zurich. Photo: Karin Hofer / NZZ

Reza Rafi

C'était le mot de la semaine: «Bullshit». Le terme, lancé par Sergio Ermotti, CEO d'UBS, visait a balayer des rumeurs persistantes selon lesquelles la grande banque envisagerait un départ de son siège aux Etats-Unis.

Ces spéculations ont repris de la vigueur après un article du quotidien britannique «Financial Times», selon lequel Colm Kelleher, président du conseil d'administration d'UBS, aurait discuté en secret avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent des modalités d'un transfert du siège de l'entreprise. Les représentants de la banque démentent ce narratif avec autant de vigueur que le président du conseil d'administration d'UBS lui-même. La banque répète inlassablement que jamais elle n'a menacé de quitter la Suisse.

La politique économique américaine s'est durcie sous Trump

Si le sujet provoque de vives réactions, c'est parce qu'il touche un point sensible: la relation, parfois heurtée, entre la Suisse et sa dernière grande banque encore debout. De son côté, UBS craint d'importants désavantages concurrentiels, car le Conseil fédéral veut lui imposer des contraintes réglementaires strictes, et met en garde contre une reprise hostile par un géant américain. A Washington, le président américain Donald Trump mène une politique économique agressivement protectionniste, marquée par des droits de douane élevés et un intérêt manifeste pour UBS, le plus grand gestionnaire de fortune au monde.

Au milieu de ce tumulte se trouve Colm Kelleher. L'Irlandais est un personnage clé dans la lutte pour la place économique suisse.

Rivalité avec la présidente Keller-Sutter.

En 2022, il a pris la présidence du conseil d'administration d'UBS qui, quelques mois plus tard seulement, en mars 2023, a hérité d'un Credit Suisse en pleine implosion. Cet événement a fait de Colm Kelleher, du jour au lendemain, le banquier le plus puissant d'Europe et d'UBS, avec ses quelque 160 ans d'histoire, définitivement une G-SIFI, une «global systemically important financial institution» (banque d'importance systémique mondiale). Les images de la conférence de presse mémorable du soir du 19 mars 2023, lorsque le patron de la banque était assis à côté de la ministre des Finances Karin Keller-Sutter, sont restées gravées dans la mémoire collective.

Depuis, le manager et la présidente entretiennent une forme de rivalité. Karin Keller-Sutter prévoit d'imposer à UBS des règles drastiques en matière de fonds propres. Elle veut à tout prix éviter de passer à la postérité, comme son prédécesseur Ueli Maurer, en tant que conseillère fédérale s'étant laissé bercer par le lobby financier.

Bains de glace, whisky et histoire mondiale

Pourtant, Colm Kelleher bien plus qu'un banquier. Il est un poids lourd calibré à Wall Street, un capitaine façonné par une trajectoire singulière. Né en 1957 à Bandon, dans le comté de Cork, dans une famille de neuf enfants médecins, il a étudié l'histoire à Oxford et a travaillé dans le secteur financier londonien avant d'être engagé par le géant de l'investissement Morgan Stanley. Parmi ses hobbies, il y a le piano, les bains de glace et le whisky. Il dévore la littérature concernant les débuts du commerce mondial et l'histoire du Proche-Orient. Il est également professeur invité de finance à l'université britannique de Loughborough.

Chez Morgan Stanley, Colm Kelleher s'est fait un nom en tant que dealmaker fiable, qui a su rester calme même dans les situations les plus mouvementées. Il a dû paraître d'autant plus perplexe lors de cette rencontre mémorable entre la direction d'UBS et le Conseil fédéral le 1er avril. Selon son récit, le gouvernement a fait preuve d'une compréhension zéro envers la direction de l'entreprise, qui a souligné en vain que les prescriptions prévues en matière de fonds propres affaibliraient considérablement UBS face à la concurrence internationale. «J'ai un devoir fiduciaire envers les actionnaires d'UBS et nous ne pouvons pas avoir un ratio de fonds propres de base supérieur de 50% à celui de nos concurrents», avait déclaré Colm Kelleher, cité par le journal économique irlandais «Business Post» dans un article du 2 novembre. Cela n'est «ni ciblé, ni proportionné, ni conforme aux normes internationales».

Kelleher, Trump, Keller-Sutter et Bessent dans les rôles principaux

De ce point de vue, l'article du «Financial Times» sur l'échange entre Kelleher avec Bessent semblerait tout à fait plausible. Mais dans l'entourage de Kelleher, on s'accorde à dire qu'il s'agit là de foutaises. Le vrai fond de l'affaire est donc différent: Kelleher et Bessent se connaissent depuis une éternité, depuis leurs jours communs à Wall Street. Colm Kelleher a vécu environ 20 ans à New York. Le fait que les deux se rencontrent sporadiquement depuis lors est donc normal. Après tout, ils ont aussi fait des affaires ensemble: à l'époque de Colm Kelleher chez Morgan Stanley, Scott Bessent était son client en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs. De plus, Colm et Scott ont été voisins à New York pendant un certain temps.

Une chose est sûre: l'Irlandais a d'excellentes relations dans les cercles du gouvernement américain. Et comme le montrent les recherches, Colm Kelleher a également utilisé ces contacts pour aider – avec la plus grande discrétion – la Suisse dans le conflit douanier; de manière moins visible que la «Team Switzerland». Ainsi, les grands dossiers de politique économique extérieure se nouent autour des figures de Kelleher, Trump, Keller-Sutter et Bessent: adversaires naturels de la présidente de la Confédération sur certains terrains, mais alliés ponctuels dans la bataille pour réduire les droits de douane.

La peur d'une reprise par une banque américaine

Malgré ce soutien discret, les relations entre Kelleher et les autorités suisses se sont tendues. Lors d'un entretien, Colm Kelleher a vigoureusement contredit une remarque selon laquelle il serait influencé par le monde financier anglo-saxon: «I'm celtic!» Je suis celte. Il peine a comprendre les critiques qui pleuvent en Suisse – sur les rémunérations, le débat sur le siège ou encore la loi «too big to fail». Il assure œuvrer pour les intérêts du pays, mais son travail devient un exercice d'équilibriste entre les demandes des autorités suisses et la pression d'actionnaires très actifs, certains poussant à une fusion avec un établissement américain.

Un tel scénario inquiète ouvertement UBS. Selon Colm Kelleher et ses collaborateurs, ce risque menace dès le début de l'année prochaine. La premiere phase de consultation sur les exigences de fonds propres est close; la prochaine portera sur la capitalisation des filiales étrangères. Selon la volonté de la Berne fédérale, UBS devrait augmenter ses fonds propres de base de 24 milliards de francs. Avec ses ordonnances, le Conseil fédéral pourrait peser encore plus sur l'action UBS, déjà sous-évaluée selon les experts – avec pour résultat que la pression des actionnaires s'accroisse encore et que la banque devienne la proie d'un géant financier mondial. Les perspectives de voir les autorités américaines approuver une telle mégafusion ont en tout cas augmenté sous l'ère Trump.

Mécontentement vis-à-vis du directeur de la Finma

La ministre des Finances Keller-Sutter voit les choses différemment. Elle a déclaré cette semaine au «Temps» qu'UBS n'avait «aucune raison» de quitter le pays. Les réglementations du Conseil fédéral, de la Banque nationale et de la Finma sont «absolument adéquates pour garantir la stabilité de la place financière suisse». En cas de crise, le contribuable ne devrait «pas avoir à payer une nouvelle fois les pots cassés».

Colm Kelleher espère toujours que la banque et la Confédération parviendront finalement à un accord. «Je veux trouver un compromis, mais nous ne pouvons pas faire de compromis à n'importe quel prix», cite-t-il dans le «Business Post». Le mécontentement sur la Paradeplatz zurichoise concerne en premier lieu le directeur allemand de la Finma, Stefan Walter, qui a largement influencé la ligne dure de «KKS».

Une chose est sûre: les rumeurs de départ n'apportent aucun avantage à la banque. Au contraire, l'incertitude persistante est un poison pour la confiance des marchés. Un accord avec le législateur pourrait ramener le calme tant attendu et permettre à la banque de rester en Suisse. Tout autre scénario serait de toute façon du «bullshit», selon le CEO Sergio Ermotti.