L'euro dégringole à un plus bas historique face au franc

En temps de crise, le franc suisse prospère. Vendredi matin, l'euro a donc chuté à un nouveau plus bas historique.

1/4 Moins de 92 centimes, c'est ce que valait encore l'euro ce matin. Photo: Sven Thomann

Milena Kälin et Keystone-SDA

Le franc suisse est connu pour être une valeur refuge: quand le monde est en crise, sa valeur se renforce, c'est pourquoi le franc continue de s'apprécier ces derniers temps.

En parallèle, l'euro a atteint un nouveau plus bas historique vendredi matin, passant brièvement sous la barre des 92 centimes. Il a chuté à 0,9186 franc, une grande première depuis les fluctuations du 15 janvier 2015, quand la Banque nationale suisse (BNS) avait abandonné le cours minimum de l'euro de 1,20 franc pour un euro, provoquant une forte volatilité du taux de change.

L'euro s'échange actuellement à 0,9204 franc suisse. Les traders attribuent la force du franc aux incertitudes économiques persistantes et à l'inquiétude qui plane sur la future orientation des taux d'intérêt de la banque centrale américaine. Par ailleurs, les investisseurs manquent de repères concernant l'économie américaine et la politique monétaire des Etats-Unis. Bien que le blocage budgétaire à Washington soit terminé, de nombreux indicateurs économiques relatifs à l'emploi et à l'inflation ne sont toujours pas disponibles.

Le dollar se maintient à 0,79

La paire dollar/franc suisse s'échange à 0,7925, un niveau sensiblement identique à celui de ce matin (0,7923). Mais le dollar valait près de 0,80 franc jeudi matin. L'euro s'est légèrement déprécié face au dollar et s'échange actuellement à 1,1614, contre 1,1639 en début de journée. Par ailleurs, la nervosité sur les marchés s'est généralement accrue à cause de la valorisation élevée des valeurs technologiques. Les inquiétudes d'une correction plus importante augmentent.

Selon les traders, le franc se renforce aussi grâce à la faible inflation et aux anticipations favorables. Ces facteurs alimentent les spéculations selon lesquelles la Banque nationale suisse (BNS), même si elle exclut formellement cette possibilité pour le moment, pourrait instaurer des taux d'intérêt négatifs. De plus, le meilleur accord douanier entre la Suisse et les Etats-Unis soutient aussi le franc. Selon des sources de marché, les impulsions de la zone euro ont eu peu d'impact sur ces fluctuations.