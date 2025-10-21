Le franc suisse flambe, l’euro touche un nouveau plancher

Les exportations suisses ont fortement progressé en septembre, notamment vers les Etats-Unis. Cette hausse a renforcé le franc suisse, l'euro atteignant un nouveau plus bas historique à 0,9210 franc.

1/4 Mardi matin, l'euro ne valait plus que 0,9210 franc, un niveau jamais atteint auparavant. Photo: Sven Thomann

Michael Hotz et ATS Agence télégraphique suisse

Les exportations suisses ont à nouveau fortement progressé en septembre, notamment vers les Etats-Unis. Cette dynamique se répercute désormais sur la force du franc: mardi, l’euro a atteint un nouveau plus bas historique face à la monnaie suisse.

Depuis plusieurs semaines, le franc subit une pression accrue à la hausse. En raison des incertitudes commerciales et géopolitiques, de nombreux investisseurs privilégient les valeurs refuges, comme la devise helvétique. Début avril déjà, le franc s’était apprécié lorsque le président américain Donald Trump avait proclamé le «jour de la libération», relançant ainsi le conflit douanier.

Le jour de la publication du rapport sur les exprtations, l’euro est tombé à 0,9210 franc, soit son plus bas niveau historique, si l’on exclut les fluctuations extrêmes du 15 janvier 2015. Ce jour-là, la Banque nationale suisse (BNS) avait supprimé le taux plancher de 1,20 franc pour un euro, provoquant de fortes turbulences sur les marchés.

Les exportations suisses repartent à la hausse

Dans la matinée, l’euro s’est ensuite légèrement redressé pour s’établir en début d’après-midi à 0,9230 franc, un niveau proche de celui de la veille. Le dollar américain, lui aussi influencé par les chiffres du commerce, a d’abord reculé avant de compenser ses pertes pour terminer à 0,7954 franc, légèrement au-dessus de la veille.

En septembre, les exportations suisses, corrigées des variations saisonnières, ont augmenté de 3,4% en valeur nominale pour atteindre 22,8 milliards de francs. Les livraisons vers les Etats-Unis ont particulièrement rebondi: après une chute de plus d’un cinquième en août, conséquence directe de la politique douanière du président Donald Trump, elles ont bondi de 43%. Sur l’ensemble du troisième trimestre, elles affichent toutefois un recul de plus de 8%.

Les importations totales ont également progressé de 9,4% pour atteindre 19,9 milliards de francs. L’excédent commercial s’établit ainsi à plus de 2,8 milliards, après 3,9 et 4,2 milliards lors des deux mois précédents.