L'IA est une véritable bombe financière prête à éclater

Les experts prédisent une transformation économique sans précédent à cause de l'intelligence artificielle. Cependant, certains mettent en garde contre une bulle potentiellement plus dangereuse que celle d'Internet des années 90.

L'IA pourrait bouleverser totalement la Bourse. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Imfeld

Dix startups. Pas un centime de bénéfice. Mais plus de mille milliards de dollars de valeur boursière en plus. Tout cela, en seulement douze mois. C’est ce qu’a récemment calculé le «Financial Times» pour illustrer l’ampleur du boom de l’intelligence artificielle.

Le dernier engouement pour l’IA semble ne connaître aucune limite. L’indice technologique Nasdaq a bondi de plus de 48% depuis l’imposition de droits de douane mondiaux par Donald Trump en avril. Cette progression est principalement portée par les spéculations et les espoirs suscités par cette technologie.

L'IA va changer l'économie

Experts et investisseurs en sont persuadés: l’IA va transformer l’économie comme aucune autre innovation auparavant. Et lorsque ce tournant aura lieu, les entreprises spécialisées dans ce domaine réaliseront des bénéfices sans précédent.

Mais que se passera-t-il si le secteur déçoit ou prend du retard? L’évolution actuelle rappelle inévitablement la bulle Internet des années 1990. A l’époque, les cours des sociétés en ligne avaient flambé – il suffisait parfois d’un simple site web pour doper une valorisation boursière. Jusqu’à ce que la bulle éclate: de nombreuses entreprises ont alors fait faillite et les marchés se sont effondrés.

Le contraire d'un progrès?

Selon l’analyste britannique Julien Garran, la bulle de l’IA serait aujourd’hui encore plus dangereuse que celle d’Internet. Dans un rapport récent, il évoque «la plus grande et la plus dangereuse bulle de tous les temps». L’ampleur des mauvais investissements atteindrait, selon lui, dix-sept fois celle observée lors de l’éclatement de la bulle Internet et quatre fois celle du krach immobilier américain de 2008.

D’autres spécialistes se montrent moins alarmistes que Julien Garran. Ils estiment qu’à long terme, les actions des entreprises d’IA continueront de grimper, même si, à court terme, des corrections allant jusqu’à 20% restent possibles.

Une chose est certaine: après l’éclatement de la bulle Internet, des géants comme Amazon ont survécu et prospéré. Mais une multitude d’entreprises ont disparu à jamais. Pour Julien Garran, la différence avec aujourd’hui tient au fait que l’innovation a cédé la place à la pure spéculation. Dans un entretien accordé à CNN, il tranche: «Cette bulle est le contraire du progrès social.»