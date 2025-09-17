1/4 Tuan Huyhn, CEO par intérim DACH et Europe de l'Est de Blackrock (2025). Photo: DR

Thomas Marti

Tuan Huynh, le dollar est sous pression. Sa fin en tant que monnaie de réserve est-elle annoncée?

C'est dans les phases de turbulences du marché – ou comme depuis avril après le «Liberation Day» – que le franc suisse est très demandé par rapport au dollar. Mais le marché suisse est petit par rapport au grand ensemble du marché des devises. Il en va de même pour la monnaie unique européenne, l'euro. Même si l'on tente de réorienter 10 à 20% du commerce américain vers l'Europe, cela ne fonctionnera pas aussi facilement. Notre réponse est donc claire: oui, le dollar reste la monnaie de réserve du monde.

L'endettement record des Etats-Unis peut-il continuer à affecter le dollar et les obligations d'Etat américaines?

Les investisseurs internationaux exigent une prime plus élevée pour les obligations d'Etat américaines en raison de la faiblesse du dollar et des doutes du gouvernement à propos la politique monétaire américaine. Avec un endettement de 125% du rapport entre la dette et le produit intérieur brut, les Etats-Unis dépensent désormais plus d'un billion de dollars pour le service de la dette. Il n'est pas nécessaire d'être un grand prophète pour prédire que les rendements des obligations d'État américaines vont probablement continuer à augmenter.

L'un des arguments en faveur d'un dollar encore faible est la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). Qu'attendez-vous?

Les dernières données sur le marché du travail sont moins robustes et la croissance de l'emploi est trop faible pour parler d'un marché du travail stable. Mais comme l'inflation de base aux Etats-Unis se situe autour de 3%, il devrait être difficile pour la Fed de procéder à des baisses de taux d'intérêt trop importantes. En ce qui concerne les droits de douane américains, les entreprises étrangères ont pris une grande partie de la marge. Mais on constate d'ores et déjà que les droits de douane sont progressivement répercutés sur l'électronique ou les produits durables. C'est donc un exercice d'équilibriste auquel se livre la Fed en ce moment. C'est pourquoi une baisse des taux de 25 points de base est réaliste pour le 17 septembre. Il est très probable qu'elle soit suivie d'une nouvelle étape vers la fin de l'année. Il devrait alors s'agir du taux final.

Vous ne prévoyez donc pas de nouvelle baisse des taux d'intérêt pour 2026?

Avec un taux d'inflation de 3%, c'est plutôt un vœu pieux. D'un point de vue macroéconomique, c'est assez improbable. L'élection du nouveau président de la Fed reste toutefois un facteur d'incertitude. Nous en saurons plus dans un an et, d'ici là, nous nous en tiendrons à nos données macroéconomiques, qui laissent présager deux baisses de taux. La situation est un peu différente à la Banque centrale européenne (BCE), où nous sommes relativement proches du taux terminal.

La Banque nationale suisse va-t-elle faire passer son taux directeur en territoire négatif?

Si le franc reste aussi fort, la BNS n'aura probablement pas d'autre choix que de faire repasser son taux directeur en territoire négatif. Un franc trop fort est un poison pour l'économie d'exportation. Surtout si l'on considère que les droits de douane de 39% planent sur les entreprises suisses.

Après le «Liberation Day», non seulement les marchés des devises et des obligations ont été secoués, mais aussi les marchés des actions.

Nous sommes toujours optimistes pour les marchés des actions américains, même si, comme de nombreuses institutions financières, nous avons réduit à court terme notre pondération au niveau neutre. Début avril, nous avions du mal à imaginer un retour aussi rapide de l'appétit pour le risque sur les marchés boursiers américains. Mais après l'introduction de la première pause douanière de 90 jours, nous avons repris notre surpondération des actions américaines et japonaises et l'avons maintenue jusqu'à aujourd'hui.

Calculé en francs suisses, le premier semestre a été à oublier sur les marchés d'actions américains, les pertes de change ont presque effacé les gains de cours.

C'est effectivement le cas. D'un autre côté, il faut tenir compte du fait que la faiblesse globale du dollar donne le vent en poupe aux entreprises américaines. Celle-ci a pour conséquence que les grands groupes technologiques américains réalisent partout près de 60% de leur chiffre d'affaires en dehors des Etats-Unis. Elles bénéficient donc encore une fois d'un effet de change positif. C'est exactement le contraire pour les entreprises européennes qui doivent établir leurs rapports en euros ou en francs suisses et les convertir dans les monnaies locales.

La croissance des bénéfices reste donc plus élevée aux États-Unis qu'en Europe?

La force des entreprises américaines est toujours aussi marquante par rapport à l'Europe. Pour le deuxième trimestre, nous sommes toujours en moyenne à plus de 10% de croissance des résultats. Avant la saison des rapports, c'était 4 à 5%. En Europe, nous étions à 0% et nous sommes maintenant à environ 3-4%. L'écart reste important parce qu'en Europe, nous parlons principalement de l'ancienne économie et qu'aux Etats-Unis, ce sont les entreprises technologiques qui dominent. Le marché américain devrait encore avoir du potentiel.

En raison des valorisations, certains stratèges du marché parlent déjà d'une bulle sur les marchés boursiers américains?

Je ne cache pas que l'air se raréfie vers le haut. Mais il est prématuré de parler de bulle. La dernière fois que l'on a pu parler de bulle, c'était il y a 25 ans, lors du boom des dot-com, lorsque le ratio cours/bénéfices du Nasdaq était de 50x. Aujourd'hui, il est d'environ 30x et pour le marché plus large, nous sommes à 24x. C'est élevé, mais raisonnable en raison de la méga-tendance de l'intelligence artificielle (IA).

Pourquoi est-ce approprié?

Nous sommes au début de la révolution de l'IA. L'IA a le potentiel de changer le monde, comme ce fut le cas il y a 200 ans avec l'introduction de l'électricité ou la révolution industrielle.

Les réserves sur les progrès de la productivité grâce à l'IA vous paraissent-elles infondées?

Les valorisations sont ambitieuses après la hausse des cours, mais si ces croissances à deux chiffres des résultats se confirment dans les prochains trimestres et surtout dans la perspective de 2026, elles seront justifiées.

Sur le marché américain, il y a donc toujours des rendements annualisés de 8%, comme la moyenne à long terme?

Par rapport à ce rendement moyen à long terme, être investi sur le marché américain a été tout à fait suffisant par le passé. Il suffisait d'acheter un ETF et de le laisser là. Cependant, la situation est devenue un peu plus incertaine en raison de la politique commerciale américaine et de la géopolitique. De notre point de vue, c'est un environnement propice à la mise en œuvre de stratégies plus actives. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'abandonner complètement les placements passifs en ETF, mais de recourir davantage à des fonds ou des ETF gérés activement.

Les petites capitalisations américaines ont mieux performé ces derniers temps. Cela signifie-t-il qu'il faut se détourner des mégacaps?

Il faut continuer à miser sur les grandes capitalisations, surtout aux Etats-Unis. Comme je l'ai expliqué, tout indique que ces entreprises sont bien placées pour consolider encore leur position. A cela s'ajoute le stock picking sélectif ou les fonds actifs, qui devraient occuper une place importante du portefeuille.

La forte concentration dans l'indice S&P 500, où dix titres représentent environ 40% de la capitalisation boursière, n'est pas un problème?

En réalité, investir uniquement dans ces dix valeurs revient déjà à une forme de sélection. Selon notre analyse, l'indice S&P500 et sa version équipondérée ont à peu près fait jeu égal dans les années 2010. Dans les années 20, c'est-à-dire au cours de cette décennie, l'écart s'est creusé pour atteindre 3 à 4%. Le marché large a donc moins bien fonctionné. En ce sens, la réponse est oui, même si la concentration comporte évidemment un certain risque.

Le choix du bon fonds ou de l'ETF revêt une plus grande importance?

Je ne suis pas un stock picker, je fais donc confiance à nos gestionnaires actifs pour faire, je l'espère, le bon investissement pour leurs fonds respectifs. L'environnement actuel est plutôt propice à la génération d'alpha, car l'écart s'est nettement creusé ces dernières années. C'est particulièrement vrai pour les gérants qui ont obtenu de meilleurs résultats.

Les investisseurs remettent de plus en plus en question le modèle 60/40 en raison de la faiblesse des rendements globaux des obligations. Partagez-vous cette opinion?

La phase de taux d'intérêt zéro à partir de 2013 a contraint les investisseurs à prendre davantage de risques et à passer d'un portefeuille 50/50 avec une pondération de moitié des actions et des obligations à un portefeuille 60/40 avec une pondération plus importante des actions. Aujourd'hui, nous préférons plutôt un portefeuille 50/30/20. Cela signifie 50% de placements en actions, 30% d'emprunts obligataires et 20% de placements alternatifs dans l'infrastructure, le private equity ou par exemple la dette des marchés émergents. C'est dans ce dernier cas que nous voyons un certain potentiel.