L'accord avec les USA changera-t-il la donne?
L'industrie suisse des machines suffoque, pas de reprise en vue

Le moral des PME de l'industrie MEM suisse est bas, selon le baromètre de Swissmechanic. Malgré une situation défavorable pour 75% d'entre elles, leur résilience est notable face aux défis économiques actuels.
Publié: il y a 34 minutes
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le moral de petites et moyennes entreprises (PME) actives dans le domaine de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) n'est pas au beau fixe. Pourtant leur résilience est notable, selon le baromètre de Swissmechanic publié mercredi.

Trois PME sur quatre estiment leur situation actuelle défavorable. Sous pression en raison d'une demande faible, de la force du franc et des aléas des tarifs douaniers américains, la branche éprouve des difficultés. Le sondage a toutefois été mené avant l'abaissement des droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les produits suisses de 39% à 15%, précise le communiqué.

La moitié des entreprises ont évoqué un repli des entrées de commandes et des recettes. Une sur cinq seulement a fait état d'une croissance et une sur sept profite d'une amélioration des marges. L'érosion de ces dernières est une problématique de taille pour les PME du secteur depuis les trois dernières années, dans la mesure où elle restreint les possibilités d'investissement. Environ 21% des PME interrogées ont recours au chômage partiel.

