Nouveau drame en quelques semaines
Un ado meurt à Lausanne dans une course-poursuite avec la police

Un adolescent est mort à Lausanne après une course-poursuite avec la police dans la nuit de samedi à dimanche. La victime est un jeune Lausannois, né en 2008. Ce drame rappelle celui de Camila, 14 ans, morte dans des circonstances similaires au début de l'été.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Le jeune garçon était né en 2008.
Photo: D.R., réseaux sociaux
GM_BlickPortraits_22.jpg
Etienne DamanJournaliste Blick

Un adolescent est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Lausanne après avoir perdu le contrôle de son scooter alors qu’il tentait de fuir la police, a appris Blick avant l’annonce officielle des autorités. Né en 2008 et domicilié dans un quartier de l'ouest de Lausanne, le jeune de 17 ans est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation des agents et du personnel du SMUR.

Perte de maîtrise du scooter

Selon la police, le drame s’est produit vers 3h45. Repéré par une patrouille de la Police municipale de Lausanne (PML) dans le cadre d’une enquête sur un brigandage, le scooter a pris la fuite à vive allure. 

Alors qu’il circulait en sens interdit sur l’avenue William-de-Charrière-de-Sévery, le pilote a perdu la maîtrise de son deux-roues en franchissant un ralentisseur, percuté un container, avant de terminer sa course contre le mur d’un garage. La patrouille, feux bleus enclenchés, suivait le scooter à une centaine de mètres au moment de l'impact.

Le deux-roues, un scooter SYM de 300 cc, avait été signalé volé la veille à Lausanne. Les circonstances exactes sont désormais au centre d’une enquête pénale ouverte par le Ministère public vaudois. L’affaire a nécessité un large déploiement de moyens, incluant la gendarmerie, les enquêteurs de la police de sûreté, les pompiers et l’équipe de soutien d’urgence pour l’annonce du décès.

Deux mois après le décès de Camila

Ce nouveau drame rappelle tragiquement celui de Camila, 14 ans, décédée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet aux Plaines-du-Loup dans un accident de scooter également survenu lors d’une intervention policière. Sa disparition avait profondément marqué Lausanne, où plusieurs hommages avaient réuni proches et habitants.

