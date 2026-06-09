Les opposants au G7 installeront leur campement dans une ferme biologique à Meinier, sur un terrain privé, révèle Léman Bleu ce mardi 9 juin. Plusieurs centaines de personnes pourraient y séjourner avant la manifestation de dimanche.

Une ferme genevoise va héberger les militants du No G7

Une ferme genevoise va héberger les militants du No G7

Les opposants au G7 seront logés dans la ferme biologique de la Touvière, à Meinier (GE), révèle Léman Bleu ce mardi 9 juin. Le terrain s'étend sur presque un hectare et peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Contactées par la chaîne genevoise, les autorités communales déclarent ne pas avoir été mises au courant de cette initiative, car le domaine est privé.

«Le terrain pourra accueillir plusieurs centaines de personnes», a indiqué mardi à Keystone-ATS Françoise Nyffeler, de la coalition No G7. Un petit déjeuner sera proposé samedi et dimanche matin. Des sanitaires seront installés. «L'objectif est de bien les accueillir, mais cela restera spartiate», a précisé la militante féministe.

Tables rondes

Le camping sera ouvert dès vendredi matin et devrait fermer lundi, afin de permettre aux opposants au G7 de participer aux rencontres internationales qui ouvriront vendredi soir. Des tables rondes seront proposées samedi dans la journée dans différents lieux de la ville et une grande manifestation aura lieu dimanche après-midi sur la rive droite.

Faute d'autorisation, la coalition No G7 n'a pas pu organiser un village militant dans un parc de la Ville de Genève. Elle n'a pas non plus obtenu de lieu public adéquat pour l'hébergement des personnes venant pour le contre-sommet. Une cantine au centre-ville servira des repas du vendredi soir au dimanche soir.