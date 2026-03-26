Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux explosions ont visé un distributeur de billets à Montreux, près du 2M2C. Les malfrats ont réussi à fracturer le bancomat et à prendre la fuite: la police cherche des témoins.

Les auteurs de l'attaque d'un bancomat à Montreux sont toujours en fuite

Les auteurs de l'attaque d'un bancomat à Montreux sont toujours en fuite

Un bancomat a été attaqué à l'explosif dans la nuit de mercredi à jeudi à Montreux à proximité du Montreux Music & Convention Center (2M2C). Une opération de police était en cours jeudi matin.

«Un vol par effraction sur un bancomat a eu lieu cette nuit à Montreux», a déclaré un porte-parole de la Police cantonale vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minutes. L'intervention n'étant pas terminée, il n'a pas souhaité donner plus de précisions.

Deux explosions, des dégâts, mais aucun blessé

Dans l'après-midi, la police cantonale vaudoise a précisé les circonstances du crime, et annoncé lancer un appel à témoins. Vers 2h40 du matin, ce sont deux explosions qui ont «endommagé un bancomat à proximité d’une station-essence» de la troisième ville du canton de Vaud.

«La déflagration a détruit le distributeur à billets et endommagé une des pompes à essence, mais n’a pas fait de blessé, précise le communiqué. Les auteurs ont pris la fuite notamment à bord d’un scooter dans une direction inconnue et sont toujours recherchés.»

Collaboration policière pour retrouver les auteurs

«En raison de l'utilisation d'explosifs, le Ministère public de la Confédération (MPC) a été informé», indiquent les autorités. C'est donc ensemble que l’Office fédéral de la police (fedpol) et la police cantonale vaudoise mènent l'enquête, sous la direction du MPC. Toutes les personnes en mesure de fournir des informations ou des renseignements sur cet événement sont priées de joindre la police au 021 343 15 10 ou de se rendre dans le poste de police le plus proche.

L'intervention a nécessité l’engagement de nombreuses patrouilles de police vaudoises et même valaisannes et fribourgesoises. Mais aussi des pompiers, de l'unité de policiers spécialisés dans les explosifs, de la brigade canine, de la police de sûreté et de la police scientifique, avec le soutien d’enquêteurs de fedpol et du FOR Zürich, ou encore de l’Office fédéral des Douanes et des Frontières (OFDF).