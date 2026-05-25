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Trois personnes interpellées
Un homme de 35 ans meurt après une violente rixe à Monthey (VS)

Un Français de 35 ans a succombé lundi après une violente agression samedi devant la gare de Monthey (VS). Trois suspects, âgés de 22 à 30 ans, ont été interpellés.
Publié: il y a 5 minutes
La police a procédé a trois interpellations. (Image d'illustration)
Photo: LAURENT GILLIERON
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ATS Agence télégraphique suisse

Une violente altercation samedi à la gare de Monthey (VS) a coûté la vie un Français âgé de 35 ans. Grièvement blessé, il est décédé lundi. Trois personnes ont été interpellées.

Peu avant 7h, samedi matin, pour des raisons que l’enquête devra établir, deux individus s’en sont pris à un homme devant la gare de Monthey avant de prendre la fuite, ont annoncé lundi le Ministère public du Valais et la police cantonale.

Trois auteurs présumés arrêtés

La victime a d’abord été prise en charge et réanimée par le personnel de la gare, avant l’arrivée des secours. Le trentenaire a ensuite été transporté en ambulance à l’hôpital de Sion, où il a succombé à ses graves blessures lundi.

Trois auteurs présumés ont été rapidement arrêtés. Il s'agit de ressortissants portugais, franco-algérien et angolais âgés de 22 à 30 ans. A l'issue de leurs auditions, ils ont été placés en détention provisoire. Le ressortissant portugais a été remis en liberté et sera poursuivi pour omission de porter secours.

Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

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