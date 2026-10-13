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Après Micarna en 2024
Migros frappe à nouveau à Ecublens et veut supprimer 57 postes

Après Micarna, un autre site Migros d’Ecublens est menacé: 57 postes pourraient disparaître à la Centrale Traiteur, où les employés sont désormais consultés sur le projet.
Publié: il y a 2 minutes
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Migros veut biffer 57 postes d’ici fin 2027 au sein de la Centrale Traiteur de Fresh Food & Beverage Group, à Ecublens (VD).
Photo: Thomas Meier
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

C’est une nouvelle restructuration du géant orange qui va faire des vagues. Migros veut biffer 57 postes d’ici fin 2027 au sein de la Centrale Traiteur de Fresh Food & Beverage Group, à Ecublens (VD), révèle «24 Heures» ce mardi 13 octobre. Une procédure de consultation a été lancée auprès des employés, qui ont été informés aujourd’hui de cette restructuration. Ce site de production prépare entre autres des produits frais spécialisés «de haute qualité comme les salades, les sandwiches, les wraps et les snacks», pouvait-on lire dans un communiqué.

Migros avait déjà supprimé 84 emplois en 2025, lors de la fermeture du site de Micarna à Ecublens. L’annonce de ces licenciements avait suscité la grogne et les employés s’étaient mis en grève en février 2024. Une travailleuse s’était alors confiée à Blick.

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Pourquoi fermer aujourd’hui cette autre filiale? Migros explique à nos confrères qu’une analyse approfondie a été menée: «Il en ressort que la croissance de la Centrale Traiteur ne s’est pas matérialisée, ce qui empêche son développement à long terme dans des conditions compétitives». Le service de presse du géant orange précise que «toutes leurs propositions seront examinées avec soin» en vue «d’éviter la fermeture envisagée, d’en réduire les conséquences ou d’en atténuer les effets pour les personnes concernées».

Ces dernières années, Migros a mené une vaste restructuration, achevée en avril 2026. Plus de 20 entreprises ont alors été vendues ou fermées. Quelque 1500 postes à temps plein ont été supprimés, et des milliers d’autres emplois ont disparu à la suite des cessions et des fermetures d’entreprises.

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