DE
FR

Canicules à répétition
L'été 2026 pourrait être pire que celui de 2003

La Suisse vit un été 2026 aussi chaud que celui de 2003, selon MétéoSuisse. Certaines stations enregistrent déjà plus de journées caniculaires qu'il y a 23 ans, marquant un nouveau record climatique.
Publié: 13:02 heures
|
Dernière mise à jour: 13:07 heures
Cet été devrait figurer parmi les années les plus chaudes depuis le début des relevés.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'été 2026 a été au moins aussi chaud jusqu'ici que l'été record de 2003. Dans certaines stations, le nombre de journées de canicule est déjà supérieur à celui de l'époque, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse.

«L'année 2003 a constitué une exception extrême», écrit MétéoSuisse mardi à la demande de Keystone-ATS. Désormais, de tels événements deviennent plus probables en raison du réchauffement climatique. L'été 2026 devrait lui aussi être qualifié d'exceptionnel.

Ces deux étés ont été marqués par plusieurs vagues de chaleur. Mais contrairement à 2003, où les températures les plus élevées avaient été enregistrées en août, les stations ont mesuré cette année en juin déjà de nouveaux records de températures maximales journalières.

A lire aussi
Juillet 2026 est le mois le plus chaud de l'histoire suisse
Une canicule record
Juillet 2026 est le mois le plus chaud de l'histoire suisse
L'orage et la grêle ont privé des milliers de Genevois d'électricité lundi
Rebelotte ce soir?
L'orage et la grêle ont privé des milliers de Genevois d'électricité lundi

Il est encore trop tôt pour dresser un bilan définitif dans son ensemble, et la vague de chaleur actuelle devrait prendre fin ce mercredi. MétéoSuisse s’attend toutefois à ce que 2026 figure parmi les années les plus chaudes depuis le début des relevés. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus