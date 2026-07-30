Juillet 2026 pourrait devenir le mois le plus chaud jamais enregistré en Suisse depuis 1864. MétéoSuisse rapporte une température nationale moyenne dépassant de 3,2°C la norme 1991-2020 au 29 juillet.

Juillet 2026 est le mois le plus chaud de l'histoire suisse

Juillet 2026 est le mois le plus chaud de l'histoire suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le mois de juillet 2026 s'apprête à devenir le plus chaud jamais enregistré en Suisse depuis le début des mesures en 1864. Selon MétéoSuisse, la température moyenne nationale dépassait de 3,2 degrés la norme 1991-2020 au 29 juillet. Le classement définitif sera établi début août.

Le bulletin climatique provisoire publié jeudi par MétéoSuisse place, à ce stade, juillet 2026 au premier rang des mois de juillet les plus chauds depuis le début des relevés. Les prévisions pour les derniers jours du mois laissent toutefois encore ouverte la possibilité qu'il termine au deuxième ou au troisième rang. Les années 2015 et 2006 complètent actuellement le podium.

Un ensoleillement de 130%

La chaleur s'est accompagnée d'un important déficit de précipitations. Jusqu'au 29 juillet, les quantités de pluie sont restées inférieures à la normale dans une grande partie du pays. Certaines régions ont reçu moins de 20% des précipitations habituellement enregistrées en juillet.

L'ensoleillement a également été supérieur à la moyenne pluriannuelle. Dans certaines régions, la durée d'ensoleillement a dépassé 130% de la valeur de référence calculée sur la période 1991-2020. MétéoSuisse publiera le classement définitif de juillet 2026 au début du mois d'août, une fois les données de l'ensemble du mois validées.