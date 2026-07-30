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La Suisse étouffe sous des températures frôlant les 40 degrés

Record de chaleur en Suisse: Bâle-Binningen a enregistré la température la plus élevée au nord des Alpes le 30 juillet 2026, avec 39,7 degrés Celsius. Les experts mettent en garde contre de nouveaux records et des vents dangereux du nord-ouest.
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Deux femmes sur le quai de Cologny, le mercredi 8 avril 2026 à Genève. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La vague de chaleur continue de sévir en Suisse, où les températures dépassent déjà les 35 degrés en plusieurs endroits de Suisse romande. Jeudi, peu après midi, le pic de cette deuxième vague de canicule a été atteint à divers endroits du versant nord des Alpes.

La Suisse suffoque sous l'effet de la canicule. A Bâle-Binningen, ce jeudi a été le jour le plus chaud jamais enregistré au nord des Alpes en Suisse avec 39,7 degrés vers 14h00, à égalité avec la mesure du 7 juillet 2015 à Genève-Cointrin, selon MétéoSuisse.

C'est par conséquent le jour le plus chaud de l'année, dépassant les 39 degrés mesurés le 27 juin dernier. D'autres températures très élevées ont été relevées jeudi par MeteoNews, notamment 37,0 degrés à Berne-Belp, 36,4 à Payerne (VD), 35,1 à Neuchâtel, 34,8 à Genève et 33,4 à Sion (VS). Même en altitude, les températures ont atteint des niveaux remarquables, avec 13,8 degrés au Titlis et 7,4 degrés au Jungfraujoch.

Les maximales pourraient encore grimper au fil de l'après-midi et, peut-être frôler voire dépasser les 40 degrés. Pour rappel, le record absolu de température en Suisse est de 41,5 degrés, le 11 août 2003 à Grono (GR).

Des rafales temporairement violentes

En été, les maximales sont généralement atteintes entre 16h00 et 18h00, le rayonnement solaire réchauffant d'abord le sol avant que celui-ci ne transmette sa chaleur à l'air, rappelle un article du blog «Wetterwissen» de SRF Météo. Selon MeteoNews, de nouveaux records pourraient ainsi encore être battus jeudi, non seulement pour un mois de juillet, mais aussi en termes de températures absolues. Des valeurs comprises entre 36 et 38 degrés sont attendues dans une grande partie du pays.

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Les météorologues mettent également en garde contre le renforcement d'un vent de nord-ouest. Des rafales temporairement violentes sont notamment possibles au pied sud du Jura.

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