DE
FR

Grêle et inondations
Des dizaines de vols annulés à Zurich à cause des violents orages

En cas de pluies, de tempête, de canicule… ou simplement de petite brise. Blick suit pour vous les dernières mises à jour sur la météo et les intempéries.
Publié: 09:35 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
La Rédaction de Blick
09:34 heures

Des dizaines de vols annulés à Kloten à cause des violents orages

Les violents orages survenus mardi soir dans la région zurichoise ont provoqué l'annulation de 70 vols et le détournement de plus de 30 autres à l'aéroport de Zurich. De nombreux passagers n'ont pas pu effectuer leur voyage et ont dû passer la nuit à l'aéroport.

Mercredi matin, le trafic a pu être ouvert normalement, a indiqué une porte-parole de l'aéroport. Mais mardi soir, en plus des annulations, plus de 30 vols avaient dû être déroutés sur Stuttgart, Genève ou Bâle. En conséquence, de nombreux appareils et équipages faisaient défaut mercredi matin à Zurich-Kloten. Les perturbations ont concerné à la fois les atterrissages et les décollages.

Une tempête de grêle et des crues éclair frappent plusieurs régions
0:57
Météo chaotique:Une tempête de grêle et des crues éclair frappent plusieurs régions

Des exceptions ont été accordées après l'heure limite de 23h30 afin de réduire les désagréments pour les passagers. Ainsi, 14 appareils ont pu encore atterrir et 15 autres décoller au-delà de l'horaire habituel.

Les passagers qui ont dû passer la nuit à l'aéroport se sont vu remettre, pour certains, des équipements («kits») pour dormir, et les services de sécurité et de contrôle sont restés ouverts plus longtemps.

Source: ATS

30.06.2026, 08:51 heures

Des localités genevoises paralysées par la grêle

Le trafic routier a sombré dans le chaos à Genève le 29 juin. Selon les informations du quotidien «​Le Dauphiné Libéré​», un orage d’une rare intensité s’est abattu sur le sud et l’ouest du canton de Genève ce mardi peu après 18 heures.

Des chutes de grêle et des pluies torrentielles ont causé une montée des eaux subite, notamment dans le tunnel de Confignon sur l'axe Suisse-France. Pris de panique face à l'inondation rapide de la chaussée, certains conducteurs sont descendus de leur véhicule, tandis que d'autres ont effectué des manœuvres à contresens.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

La circulation est devenue critique dans toute la traversée de Genève. De nombreux usagers ont dû s'abriter sous les ponts de l'autoroute A1 et aux postes de douane. Face à l'urgence, les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) sont intervenus pour barrer les accès inondés, provoquant de gros embouteillages jusqu'en début de soirée.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

La police genevoise confirme que ces intempéries sont les seules causes des perturbations constatées dans les tunnels, avant un retour à la normale plus tard dans la soirée.

30.06.2026, 08:49 heures

La grêle et les crues ont fortement frappé Thoune

Une grêle intense a balayé Thoune. Outre la grêle, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans les rues de la ville bernoise. Un passage souterrain devient un véritable défi pour les automobilistes. 

La ville de Thoune a été balayée par des violents orages de grêle
0:45
Après la canicule:La ville de Thoune a été balayée par des violents orages de grêle

Les premiers signes de rafraîchissement sont apparus dès dimanche. Pourtant, loin de faire grise mine, les habitants se réjouissaient de la pluie. Le temps va rester instable ce mardi également. Après un début de journée ensoleillé, de fortes averses feront de nouveau leur apparition plus tard dans la journée. Malgré cela, le thermomètre remontera jusqu'à atteindre 30 degrés dans une ambiance lourde.

Dès mercredi, l'instabilité météorologique s'installera durablement. Le risque de violents orages et de précipitations intenses augmentera à nouveau de manière significative.

28.06.2026, 21:00 heures

L'OMS estime que la canicule a causé la mort de 1300 personnes en Europe

Nouvelle journée irrespirable dimanche en Europe: la chape d'air brûlant en Europe se déplace vers l'est du Vieux Continent. «A l'heure actuelle, 150 millions de personnes vivent sous une chaleur extrême, des centaines de personnes sont décédées, des écoles sont fermées et les réseaux électriques sont mis à rude épreuve», a déclaré dimanche sur X le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Plus de 1300 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe», a-t-il ajouté.

Source: ATS

28.06.2026, 11:41 heures

La commune jurassienne de Fahy a connu une chaleur record cette nuit

De nombreuses régions du pays ont connu une nuit tropicale entre samedi et dimanche. A de très nombreux endroits, les températures ne sont pas descendues en dessous de 20 degrés et sont même restées sensiblement plus élevées, selon les données de MétéoSuisse relayées par la chaîne publique ​SRF​.

Capture d'écran/@Swisstopo, @MapTiler, @OpenStreetMap contributor

La commune de Rünenberg dans le canton de Bâle-Campagne a même enregistré un niveau de chaleur inédit avec 25,9 degrés, à l'instar de Bâle, qui a transpiré sous 23,9 degrés.

Côté romand, le record revient à la commune jurassienne de Fahy, où le mercure est monté à 23,7 degrés. 

28.06.2026, 08:34 heures

Des pics à 36 degrés attendus ce dimanche... avant un changement brutal

Après le pic atteint samedi, dimanche marquera le grand final de la vague de chaleur. Sous un soleil radieux, les températures grimperont une dernière fois, atteignant jusqu'à 36 degrés à Genève, ou encore à Bâle.

Caputre d'écran / https://meteonews.ch

Le temps changera progressivement dans l'après-midi. Des averses et de forts orages se développeront en montagne. Des pluies localisées, en plaine, pourraient survenir en fin d'après-midi selon ​​Météo News​​.

Lundi, un temps pluvieux, voire orageux, devrait prendre ses quartiers. Les températures chuteront nettement pour atteindre 26 à 28 degrés. 

27.06.2026, 20:20 heures

La canicule a battu 19 records de chaleur à travers toute la Suisse

Le mercure a encore grimpé samedi en Suisse et 19 stations de mesure ont enregistré un record absolu. C'est notamment le cas à Bâle, qui a atteint 39 degrés, mais aussi à Delémont (38,2) et Neuchâtel (38,1). Beznau (AG) a aussi atteint 39 degrés.

La canicule a battu 19 records de chaleur à travers toute la Suisse
Photo: KEYSTONE

Viège (VS), Fahy (JU) et Chaumont (NE) ont aussi enregistré de nouveaux maxima, avec respectivement 36,8, 36,7 et 31,6. En tout, ce sont 19 stations qui ont enregistré samedi une nouvelle température maximale depuis le début des mesures, selon les indications fournies par MétéoSuisse à Keystone-ATS.

Des températures jusqu'à 45 degrés

La température la plus élevée jamais mesurée en Suisse est de 41,5°C à Grono (GR) le 11 août 2003. Le record tient pour l'instant. Dans une interview publiée samedi après-midi par les journaux alémaniques de Tamedia, le météorologue suisse Jörg Kachelmann estime que des températures pouvaient atteindre 45 degrés sont désormais possibles en Suisse.

«Les statistiques montrent clairement que le changement climatique accentue l’intensité et la fréquence des vagues de chaleur. La courbe des températures ne cesse de grimper. Ce n’est ni surprenant ni inattendu. On savait très bien que cela arriverait», a déclaré Jörg Kachelmann.

Plusieurs noyades signalées

Alors que de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir dans les rivières et les lacs, plusieurs accidents de baignade ont eu lieu. Dans le Rhin à Bâle, un homme de 61 ans est décédé samedi matin alors qu'il nageait. Il s'est retrouvé en difficulté pour des raisons de santé et a été ramené à terre par ses compagnons, où il s'est effondré et est décédé malgré les tentatives de réanimation.

Dans le canton d’Argovie également plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin: un homme a perdu la vie dans le Rhin. Les recherches se poursuivaient samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss. Une autre personne a été sauvée in extremis du Rhin, avait annoncé samedi matin la police cantonale d’Argovie.

Source: ATS

27.06.2026, 16:51 heures

La température de l'Aar à Berne est de 24,1 degrés, un record

Samedi après-midi, une température de 24,1 degrés a été enregistrée dans l'Aar, à Berne. Ce chiffre égale ainsi le record historique de température de l'Aar établi en août 2022.

La température de l'Aar à Berne est de 24,1 degrés, un record.
Photo: KEYSTONE

Selon les informations publiées sur Internet par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Aar a atteint la température de 24,1 degrés cet après-midi à 15h30 à la station de mesure de Berne-Schönau. D'après ces données, la température maximale de l'Aar a déjà dépassé les 23 degrés ces derniers jours.

La station de mesure de Berne-Schönau est située au sud-ouest de la ville de Berne, à hauteur du parc animalier de Dählhölzli, près de la banlieue de Wabern.

Source: ATS

27.06.2026, 16:49 heures

Zurich, Bâle et Neuchâtel battent des records absolus de chaleur

Zurich, Bâle et Neuchâtel ont enregistré samedi des records absolus de chaleur. Le mercure est grimpé à 39 degrés à Bâle/Binningen, 38,1 degrés à Neuchâtel et 36,2 degrés dans la plus grande ville de Suisse, selon les valeurs mesurées par MétéoSuisse.

Zurich, Bâle et Neuchâtel battent des records absolus de chaleur.
Photo: KEYSTONE

Selon les prévisions, un front froid devrait mettre fin à la vague de chaleur lundi.

Source: ATS

27.06.2026, 12:21 heures

Accidents de baignade: un mort et une personne portée disparue (AG)

Dans le canton d'Argovie, plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin. Un homme a perdu la vie dans le Rhin. Une autre personne a été sauvée in extremis du fleuve. Les recherches se poursuivent samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss.

Le premier accident de baignade s'est produit vendredi soir vers 19 heures, a indiqué samedi la police cantonale d'Argovie. Un Slovaque de 35 ans, domicilié dans la région de Möhlin, se baignait avec des collègues dans le Rhin lorsqu'il s'est soudainement retrouvé en détresse.

Plusieurs témoins ont donné l'alerte et signalé que l'homme s'était vraisemblablement noyé. Les sauveteurs du Rhin, rattachés aux pompiers de Rheinfelden, ont alors réussi à repêcher la victime à l'aide d'un canot de sauvetage.

Des mesures de réanimation ont immédiatement été mises en œuvre avec l’aide de l’ambulance arrivée sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital, où il est toutefois décédé quelques heures plus tard, selon le communiqué.

Saut dans la Reuss et disparu

Quelques heures plus tard seulement, peu après 23h00, la police a reçu un nouvel appel: au pont de la Reuss à Gebenstorf, une personne avait sauté dans la Reuss et n’était pas remontée à la surface.

Les opérations de recherche, lancées immédiatement et auxquelles ont participé plusieurs patrouilles de police ainsi qu’un hélicoptère de sauvetage, se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Le Somalien de 20 ans, domicilié dans le canton de Thurgovie, n’a pas pu être retrouvé. Les recherches se poursuivaient encore samedi midi.

Un troisième incident s’est produit dans la nuit: vers 1 heure du matin, la police a reçu un appel signalant qu’à Laufenburg, un homme criait à l’aide dans le Rhin, car il semblait ne plus pouvoir respirer. Une équipe de secours rapidement mobilisée, également soutenue par la police allemande, a repêché l’Allemand de 43 ans dans le fleuve. L’homme a été transporté à l’hôpital.

Source: ATS

27.06.2026, 08:34 heures

La fin du pic caniculaire se précise en France

Trente-sept départements restent samedi en vigilance rouge canicule, malgré une amorce de reflux qui devrait aboutir dimanche soir à la fin des vigilances maximales en France.

Depuis une semaine, la canicule d'une violence inédite qui a vu se succéder les journées et les nuits les plus chaudes jamais enregistrées, a durement touché les organismes des Français et continue de provoquer des conséquences en cascade, entre annulations d'événements culturels et sportifs, mortalité en hausse et hôpitaux au bord de la rupture.

Photo: Anadolu via Getty Images

Samedi, 37 départements restent en vigilance rouge, après 13 rétrogradations à 06h00, selon le dernier bulletin de Météo-France. Le chiffre doit encore descendre à 24 dimanche, avec encore l'Ile-de-France et le Grand-Est concernés par le niveau d'alerte maximal.

Météo-France prévoit à ce stade la levée des alertes maximales à 22H00 dimanche, à la faveur d'une entrée «d'air plus frais» par l'ouest et le nord-ouest, portant un risque d'orages parfois violents.

Lire l'article en entier sur la canicule ici

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus