La Suisse a battu son record de température en juin: 38,8°C relevés vendredi à Bâle. La canicule affecte l’Europe entière, avec des alertes rouges et des événements annulés dans plusieurs pays.

AFP Agence France-Presse

Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe:

Accalmie attendue en France dimanche soir

Météo-France table sur une fin des vigilances rouges canicule dimanche soir, après 13 rétrogradations dès samedi matin, établissant à 37 le nombre de départements encore concernés par le niveau d'alerte maximal, selon son dernier bulletin.





Record en Suisse

La Suisse a enregistré vendredi sa température la plus élevée jamais relevée en juin, avec 38,8°C mesurés à Bâle (nord), battant le précédent record de 38°C établi dans la même ville la veille.

La centrale nucléaire suisse de Beznau a été mise à l'arrêt vendredi après-midi pour éviter un réchauffement excessif des eaux de la rivière qui refroidissent ses réacteurs, en pleine vague de chaleur, a annoncé le groupe énergétique Axpo.

En France, trois réacteurs ont été arrêtés pour les mêmes raisons, conduisant à des réduction de production d'électricité.

Allemagne: record de chaleur à 41,3°C

L'Allemagne a battu vendredi son record de température maximale avec 41,3°C dans un quartier de la ville de Saarbruck (ouest), selon des données préliminaires du service météo allemand (DWD) communiqués à l'AFP.

«Et il est tout à fait possible que cette température soit à nouveau atteinte demain (samedi), voire légèrement dépassée», a affirmé Uwe Baumgarten, météorologue du DWD, joint par l'AFP.

France: mort d'un bébé de 18 mois en état d'hyperthermie

Un bébé de 18 mois est mort après après avoir été retrouvé en état d'hyperthermie mardi dans une voiture stationnée sur le campus universitaire d'un grand hôpital de Marseille (sud), a déclaré vendredi à l'AFP l'université, sans pouvoir donner la date exacte de sa mort.

Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, avaient été retrouvés morts lundi dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras (sud). Et un enfant de trois ans était mort mercredi, retrouvé seul dans une voiture en pleine chaleur.

Belgique: les passagers de deux Eurostar évacués

Les passagers de deux Eurostar ont dû être évacués en pleine canicule vendredi en Belgique, à la suite d'incidents techniques, ont annoncé à l'AFP le transporteur et le gestionnaire du réseau ferré Infrabel.

Royaume-Uni: nouveau record à 36,9°C

Le Royaume-Uni a battu vendredi son record de chaleur pour un mois de juin pour la troisième journée consécutive, avec 36,9°C enregistrés à Wattisham, dans le Suffolk (sud-est de l'Angleterre), et les températures «montent encore», a souligné l'agence météorologique Met Office.

Pays-Bas: alerte rouge inédite vendredi

Depuis vendredi minuit, une alerte rouge émise par l'Institut météorologique des Pays-Bas est en vigueur dans une grande partie du pays en raison de la chaleur extrême, avec des températures qui pourraient atteindre localement 40°C.

La plupart des écoles sont fermées et les autorités conseillent de ne prendre la route qu'en cas de nécessité. Dans ce pays connu pour ses canaux, les ponts mobiles font l'objet d'un refroidissement préventif pour éviter que le métal se dilate sous l'effet de la chaleur.

Un festival de techno a été annulé vendredi à cause de la canicule, peu après la mise en place d'une alerte rouge par les autorités néerlandaises concernant huit provinces du pays.

Les Balkans en alerte rouge

les Balkans vont être frappés par la canicule à partir de samedi, l'intégralité de la côte adriatique croate étant déjà en alerte rouge vendredi, selon l'agence MeteoAlarm. Avec 39°C attendus à partir de dimanche dans certaines régions de Serbie, de Macédoine du Nord, de Bosnie et du Monténégro, selon les différents instituts météorologiques nationaux, la région devrait suffoquer au moins jusqu'à lundi.

Belgique: des événements annulés

Pas de soldats en uniforme, bivouacs, ou tir au canon: la reconstitution annuelle de la bataille de Waterloo qui a scellé le sort de Napoléon, prévue ce week-end en Belgique, a été annulée en raison de la canicule.

France: la marche des Fiertés annulée

La Marche des fiertés de Paris a été annulée et celle de Lyon (est), prévue samedi, reportée à septembre. Même sort pour le festival parisien de musique Solidays, qui devait débuter vendredi et attire souvent plus de 250.000 personnes, ont annoncé les organisateurs.



