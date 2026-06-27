La Suisse se transforme en véritable fournaise. Ce samedi marque le point culminant de la vague de chaleur actuelle. Le thermomètre menace de grimper jusqu'à 39 degrés. Une grande partie du pays reste placée sous alerte de niveau 4. Mais la fin du calvaire est en vue!

La rédaction de Blick

La Suisse atteint ce samedi le pic absolu de la canicule. Selon les prévisions de MétéoSuisse, les températures vont osciller entre 34 et 38 degrés Celsius en plaine, avec des pointes locales possibles à 39 degrés. Rien ne s'oppose donc à ce que cette journée soit la plus étouffante de toute la vague de chaleur enregistrée jusqu'à présent.

Le soleil brillera intensément durant la quasi-totalité de la journée. Ce n'est qu'en cours d'après-midi que de plus gros cumulus se formeront au-dessus des montagnes, d'où pourraient se développer des orages de chaleur localisés. En début de soirée, une cellule orageuse isolée n'est pas exclue, y compris en plaine.

Quid de dimanche?

Après la fournaise de samedi, une lueur d'espoir se dessine à l'horizon. Si dimanche restera une journée très chaude, avec des maximales oscillant entre 33 et 36 degrés Celsius – jusqu'à 37 degrés par endroits. Mais la situation commencera à évoluer: le risque d'orages augmente. MétéoSuisse annonce des premiers développements en montagne, avant que de fortes averses ainsi que des orages ne balaient la plaine en soirée et durant la nuit de dimanche à lundi. Localement, ces intempéries pourraient s'accompagner de violentes rafales de vent et de pluies torrentielles.

Bien qu'une baisse significative des températures ne soit pas attendue, le début de semaine prochaine apportera un soulagement notable. Selon MétéoSuisse, les températures lundi ne dépasseront plus 28 degrés Celsius environ. Cela signifie que les maximales seront de six à dix degrés inférieures à celles enregistrées ce samedi.

C'est bientôt la chute du thermomètre!

Avec une couverture nuageuse variable, le temps restera sec dans de nombreux endroits en début de journée, avant le retour des averses et des orages plus tard. L'air sera donc un peu plus instable, mais nettement plus agréable que lors des journées précédentes.

Ceux qui ont souffert de la chaleur peuvent donc pousser un soupir de soulagement prudent: après le pic de la canicule samedi, le pire sera probablement passé. Bien qu’une vague de froid importante ne soit pas prévue, les températures reviendront à un niveau estival nettement plus supportable en début de semaine prochaine.