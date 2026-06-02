Après dix jours de chaleur, un front froid va traverser la Suisse ce mardi avec des orages, de fortes pluies et des rafales, annonce MétéoSuisse. Le temps devrait ensuite rester changeant, avec une amélioration dès vendredi.

Accrochez-vous! De violents orages vont s'abattre sur la Suisse cet après-midi

Accrochez-vous! De violents orages vont s'abattre sur la Suisse cet après-midi

De fortes rafales en approche!

Luisa Gambaro Journaliste

Après le soleil de plomb, préparez-vous aux orages dès aujourd'hui. Un premier front froid traversera la Suisse ce mardi 2 juin, faisant chuter les températures excessivement chaudes de ces dix derniers jours, informe MétéoSuisse.

Des orages, de fortes pluies ainsi que des rafales pouvant atteindre 70 km/h sont à prévoir cet après-midi, et même quelques petits grêlons.

Les Préalpes orientales devraient être les plus touchées. Un avis de degré 2/5 pour de fortes pluies et un avis de degré 3 pour de possibles orages violents ont été émis par les autorités.

Retour du beau temps en fin de semaine

Mercredi, le soleil devrait à nouveau briller dans le ciel, avant le passage d'un second front froid jeudi, dirigé vers les Alpes. Cette fois, cette masse d'air sera plus stable et des orages devraient donc être peu probables.

Dès vendredi et les jours suivants, la météo s'annonce plus stable et sèche. Malgré tout, les prévisions restent encore incertaines, oscillant entre un temps toujours frais et changeant, ou plus orageux avec des températures plus chaudes.