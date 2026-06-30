Des localités genevoises paralysées par la grêle

Le trafic routier a sombré dans le chaos à Genève le 29 juin. Selon les informations du quotidien «Le Dauphiné Libéré», un orage d’une rare intensité s’est abattu sur le sud et l’ouest du canton de Genève ce mardi peu après 18 heures.

Des chutes de grêle et des pluies torrentielles ont causé une montée des eaux subite, notamment dans le tunnel de Confignon sur l'axe Suisse-France. Pris de panique face à l'inondation rapide de la chaussée, certains conducteurs sont descendus de leur véhicule, tandis que d'autres ont effectué des manœuvres à contresens.

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La circulation est devenue critique dans toute la traversée de Genève. De nombreux usagers ont dû s'abriter sous les ponts de l'autoroute A1 et aux postes de douane. Face à l'urgence, les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) sont intervenus pour barrer les accès inondés, provoquant de gros embouteillages jusqu'en début de soirée.

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La police genevoise confirme que ces intempéries sont les seules causes des perturbations constatées dans les tunnels, avant un retour à la normale plus tard dans la soirée.