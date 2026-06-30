Des localités genevoises paralysées par la grêle
Le trafic routier a sombré dans le chaos à Genève le 29 juin. Selon les informations du quotidien «Le Dauphiné Libéré», un orage d’une rare intensité s’est abattu sur le sud et l’ouest du canton de Genève ce mardi peu après 18 heures.
Des chutes de grêle et des pluies torrentielles ont causé une montée des eaux subite, notamment dans le tunnel de Confignon sur l'axe Suisse-France. Pris de panique face à l'inondation rapide de la chaussée, certains conducteurs sont descendus de leur véhicule, tandis que d'autres ont effectué des manœuvres à contresens.
La circulation est devenue critique dans toute la traversée de Genève. De nombreux usagers ont dû s'abriter sous les ponts de l'autoroute A1 et aux postes de douane. Face à l'urgence, les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) sont intervenus pour barrer les accès inondés, provoquant de gros embouteillages jusqu'en début de soirée.
La police genevoise confirme que ces intempéries sont les seules causes des perturbations constatées dans les tunnels, avant un retour à la normale plus tard dans la soirée.
La grêle et les crues ont fortement frappé Thoune
Une grêle intense a balayé Thoune. Outre la grêle, de fortes pluies ont provoqué des inondations dans les rues de la ville bernoise. Un passage souterrain devient un véritable défi pour les automobilistes.
Les premiers signes de rafraîchissement sont apparus dès dimanche. Pourtant, loin de faire grise mine, les habitants se réjouissaient de la pluie. Le temps va rester instable ce mardi également. Après un début de journée ensoleillé, de fortes averses feront de nouveau leur apparition plus tard dans la journée. Malgré cela, le thermomètre remontera jusqu'à atteindre 30 degrés dans une ambiance lourde.
Dès mercredi, l'instabilité météorologique s'installera durablement. Le risque de violents orages et de précipitations intenses augmentera à nouveau de manière significative.
L'OMS estime que la canicule a causé la mort de 1300 personnes en Europe
Nouvelle journée irrespirable dimanche en Europe: la chape d'air brûlant en Europe se déplace vers l'est du Vieux Continent. «A l'heure actuelle, 150 millions de personnes vivent sous une chaleur extrême, des centaines de personnes sont décédées, des écoles sont fermées et les réseaux électriques sont mis à rude épreuve», a déclaré dimanche sur X le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Plus de 1300 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe», a-t-il ajouté.
Source: ATS
La commune jurassienne de Fahy a connu une chaleur record cette nuit
De nombreuses régions du pays ont connu une nuit tropicale entre samedi et dimanche. A de très nombreux endroits, les températures ne sont pas descendues en dessous de 20 degrés et sont même restées sensiblement plus élevées, selon les données de MétéoSuisse relayées par la chaîne publique SRF.
La commune de Rünenberg dans le canton de Bâle-Campagne a même enregistré un niveau de chaleur inédit avec 25,9 degrés, à l'instar de Bâle, qui a transpiré sous 23,9 degrés.
Côté romand, le record revient à la commune jurassienne de Fahy, où le mercure est monté à 23,7 degrés.
Des pics à 36 degrés attendus ce dimanche... avant un changement brutal
Après le pic atteint samedi, dimanche marquera le grand final de la vague de chaleur. Sous un soleil radieux, les températures grimperont une dernière fois, atteignant jusqu'à 36 degrés à Genève, ou encore à Bâle.
Le temps changera progressivement dans l'après-midi. Des averses et de forts orages se développeront en montagne. Des pluies localisées, en plaine, pourraient survenir en fin d'après-midi selon Météo News.
Lundi, un temps pluvieux, voire orageux, devrait prendre ses quartiers. Les températures chuteront nettement pour atteindre 26 à 28 degrés.
La canicule a battu 19 records de chaleur à travers toute la Suisse
Le mercure a encore grimpé samedi en Suisse et 19 stations de mesure ont enregistré un record absolu. C'est notamment le cas à Bâle, qui a atteint 39 degrés, mais aussi à Delémont (38,2) et Neuchâtel (38,1). Beznau (AG) a aussi atteint 39 degrés.
Viège (VS), Fahy (JU) et Chaumont (NE) ont aussi enregistré de nouveaux maxima, avec respectivement 36,8, 36,7 et 31,6. En tout, ce sont 19 stations qui ont enregistré samedi une nouvelle température maximale depuis le début des mesures, selon les indications fournies par MétéoSuisse à Keystone-ATS.
Des températures jusqu'à 45 degrés
La température la plus élevée jamais mesurée en Suisse est de 41,5°C à Grono (GR) le 11 août 2003. Le record tient pour l'instant. Dans une interview publiée samedi après-midi par les journaux alémaniques de Tamedia, le météorologue suisse Jörg Kachelmann estime que des températures pouvaient atteindre 45 degrés sont désormais possibles en Suisse.
«Les statistiques montrent clairement que le changement climatique accentue l’intensité et la fréquence des vagues de chaleur. La courbe des températures ne cesse de grimper. Ce n’est ni surprenant ni inattendu. On savait très bien que cela arriverait», a déclaré Jörg Kachelmann.
Plusieurs noyades signalées
Alors que de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir dans les rivières et les lacs, plusieurs accidents de baignade ont eu lieu. Dans le Rhin à Bâle, un homme de 61 ans est décédé samedi matin alors qu'il nageait. Il s'est retrouvé en difficulté pour des raisons de santé et a été ramené à terre par ses compagnons, où il s'est effondré et est décédé malgré les tentatives de réanimation.
Dans le canton d’Argovie également plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin: un homme a perdu la vie dans le Rhin. Les recherches se poursuivaient samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss. Une autre personne a été sauvée in extremis du Rhin, avait annoncé samedi matin la police cantonale d’Argovie.
Source: ATS
La température de l'Aar à Berne est de 24,1 degrés, un record
Samedi après-midi, une température de 24,1 degrés a été enregistrée dans l'Aar, à Berne. Ce chiffre égale ainsi le record historique de température de l'Aar établi en août 2022.
Selon les informations publiées sur Internet par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Aar a atteint la température de 24,1 degrés cet après-midi à 15h30 à la station de mesure de Berne-Schönau. D'après ces données, la température maximale de l'Aar a déjà dépassé les 23 degrés ces derniers jours.
La station de mesure de Berne-Schönau est située au sud-ouest de la ville de Berne, à hauteur du parc animalier de Dählhölzli, près de la banlieue de Wabern.
Source: ATS
Zurich, Bâle et Neuchâtel battent des records absolus de chaleur
Zurich, Bâle et Neuchâtel ont enregistré samedi des records absolus de chaleur. Le mercure est grimpé à 39 degrés à Bâle/Binningen, 38,1 degrés à Neuchâtel et 36,2 degrés dans la plus grande ville de Suisse, selon les valeurs mesurées par MétéoSuisse.
Selon les prévisions, un front froid devrait mettre fin à la vague de chaleur lundi.
Source: ATS
Accidents de baignade: un mort et une personne portée disparue (AG)
Dans le canton d'Argovie, plusieurs accidents de baignade se sont produits dans la Reuss et le Rhin. Un homme a perdu la vie dans le Rhin. Une autre personne a été sauvée in extremis du fleuve. Les recherches se poursuivent samedi midi pour retrouver un homme porté disparu dans la Reuss.
Le premier accident de baignade s'est produit vendredi soir vers 19 heures, a indiqué samedi la police cantonale d'Argovie. Un Slovaque de 35 ans, domicilié dans la région de Möhlin, se baignait avec des collègues dans le Rhin lorsqu'il s'est soudainement retrouvé en détresse.
Plusieurs témoins ont donné l'alerte et signalé que l'homme s'était vraisemblablement noyé. Les sauveteurs du Rhin, rattachés aux pompiers de Rheinfelden, ont alors réussi à repêcher la victime à l'aide d'un canot de sauvetage.
Des mesures de réanimation ont immédiatement été mises en œuvre avec l’aide de l’ambulance arrivée sur place. L’homme a été transporté à l’hôpital, où il est toutefois décédé quelques heures plus tard, selon le communiqué.
Saut dans la Reuss et disparu
Quelques heures plus tard seulement, peu après 23h00, la police a reçu un nouvel appel: au pont de la Reuss à Gebenstorf, une personne avait sauté dans la Reuss et n’était pas remontée à la surface.
Les opérations de recherche, lancées immédiatement et auxquelles ont participé plusieurs patrouilles de police ainsi qu’un hélicoptère de sauvetage, se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Le Somalien de 20 ans, domicilié dans le canton de Thurgovie, n’a pas pu être retrouvé. Les recherches se poursuivaient encore samedi midi.
Un troisième incident s’est produit dans la nuit: vers 1 heure du matin, la police a reçu un appel signalant qu’à Laufenburg, un homme criait à l’aide dans le Rhin, car il semblait ne plus pouvoir respirer. Une équipe de secours rapidement mobilisée, également soutenue par la police allemande, a repêché l’Allemand de 43 ans dans le fleuve. L’homme a été transporté à l’hôpital.
Source: ATS
La fin du pic caniculaire se précise en France
Trente-sept départements restent samedi en vigilance rouge canicule, malgré une amorce de reflux qui devrait aboutir dimanche soir à la fin des vigilances maximales en France.
Depuis une semaine, la canicule d'une violence inédite qui a vu se succéder les journées et les nuits les plus chaudes jamais enregistrées, a durement touché les organismes des Français et continue de provoquer des conséquences en cascade, entre annulations d'événements culturels et sportifs, mortalité en hausse et hôpitaux au bord de la rupture.
Samedi, 37 départements restent en vigilance rouge, après 13 rétrogradations à 06h00, selon le dernier bulletin de Météo-France. Le chiffre doit encore descendre à 24 dimanche, avec encore l'Ile-de-France et le Grand-Est concernés par le niveau d'alerte maximal.
Météo-France prévoit à ce stade la levée des alertes maximales à 22H00 dimanche, à la faveur d'une entrée «d'air plus frais» par l'ouest et le nord-ouest, portant un risque d'orages parfois violents.
Lire l'article en entier sur la canicule ici
Source: AFP
La Suisse a étouffé sous une nuit tropicale record
La Suisse a subi une nouvelle nuit tropicale de vendredi à samedi. La station de St. Chrischona (BS), près de Bâle, a enregistré la température nocturne la plus haute: le mercure n'y est pas descendu en dessous de 28,3 degrés.
A Uetliberg (ZH) et Lugano (TI), le thermomètre a affiché plus de 25 degrés durant toute la nuit, selon les données de MétéoSuisse. L'Office fédéral de météorologie a mesuré une nuit tropicale dans 76 de ses 152 stations. Selon les prévisions de MétéoSuisse, la vague de chaleur devrait atteindre son pic aujourd'hui.
Jusqu’au début du XXIe siècle, il n'y avait pratiquement pas de nuits tropicales en Suisse, selon MétéoSuisse. Elles ne se produisaient que de temps à autre au Tessin. La température augmentant en raison du changement climatique, on observe aujourd’hui presque chaque année des nuits tropicales isolées en plaine dans toute la Suisse.
Source: ATS