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Malgré une chaleur record
La Brévine a vécu un nombre anormalement élevé de nuits glaciales en septembre

Porté par un anticyclone persistant, le mois de septembre 2026 est le deuxième plus chaud jamais mesuré en Suisse, tout en affichant de grands écarts de température entre le jour et la nuit par endroits.
Publié: il y a 38 minutes
La Brévine a enregistré 15 jours de gel en septembre. (Image prétexte)
Photo: Sandro Campardo
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Marc StrübyResponsable du Web Desk

Septembre 2026 s'inscrit au deuxième rang des mois de septembre les plus chauds depuis le début des mesures en Suisse. Une masse d'air subtropicale a provoqué des pics remarquables le 8 septembre, avec 33,6 °C à Payerne et 28,4 °C à La Brévine. A Bâle-Binningen, les 30,1 °C enregistrés le 27 septembre constituent même la journée tropicale la plus tardive jamais observée au nord des Alpes, selon les données de MétéoSuisse.

Pourtant, ces journées chaudes ont contrasté avec des nuits très fraîches. L'allongement des nuits, le ciel dégagé et la sécheresse de l'air ont favorisé un fort refroidissement nocturne par rayonnement, en particulier dans les vallées. A La Brévine (NE), le thermomètre est descendu 15 fois sous 0 °C. C'est le quatrième mois de septembre avec le nombre de gelées le plus important depuis 1959, mais avec une température moyenne mensuelle anormalement élevée de 11,1 °C.

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Ce phénomène a généré d'immenses amplitudes thermiques. Le 26 septembre, La Brévine a subi un écart de 28,3 °C (-5 °C à 23,3 °C) et Delémont 23,9 °C. Le record revient à La Combe des Aburnex, dans le Jura vaudois, qui a cumulé 21 jours de gel et une amplitude vertigineuse de 30,1 °C le 25 septembre (-8,4 °C la nuit, 21,7 °C le jour).

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