La coalition No G7 renonce au camping prévu à la ferme de la Touvière à Ménier, près de Genève, après des menaces et des messages agressifs. Des solutions alternatives sont prévues.

Sous pression, les opposants au G7 renoncent à camper sur un terrain de Meinier

Sous pression, les opposants au G7 renoncent à camper sur un terrain de Meinier

ATS Agence télégraphique suisse

Les opposants au Sommet du G7 d'Evian, qui participeront aux événements organisés par No G7 à Genève, ne camperont finalement pas sur un terrain privé à la ferme de la Tourvière à Ménier. Face aux menaces et aux nombreux messages reçus, les organisateurs ont préféré annuler ce lieu de camping.

Cette décision fait suite à une information de Léman Bleu publiée mardi matin «malheureusement imprécise et inexacte», écrit le collectif dans un communiqué publié mardi soir. Selon la coalition, les autorités et la ferme ont dû faire face à «un déferlement de messages en ligne et verbaux agressifs».

La coalition No G7, les élus et la ferme de la Touvière ont décidé d'un commun accord d'annuler le camping prévu. «La commune 'salue la bonne collaboration et le fair-play de la coalition dans cette prise de décision'», précise le communiqué.

Alternatives ailleurs

La coalition indique que d'autres campings et lieux d'hébergement privés sont prévus sur le canton pour accueillir les manifestants, sur inscription uniquement.

«Les sites de camping sont exclusivement destinés à l'hébergement, ils sont mis à disposition en toute simplicité et avec une infrastructure minimale (accès à l'eau, aux sanitaires). Ces espaces n'ont rien d'un festival, ce ne sont pas des espaces commerciaux, aucun service de restauration payante n'y est prévu», ajoute No G7.

Faute d'autorisation, la coalition No G7 n'a pas pu organiser un village militant dans un parc de la Ville de Genève. Elle n'a pas non plus obtenu de lieu public adéquat pour l'hébergement des personnes venant pour le contre-sommet. Une cantine au centre-ville servira des repas du vendredi soir au dimanche soir.