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Le «Swiss Mullet Tour» a sillonné la Suisse romande
À Martigny, les plus beaux mulets ont fait vibrer la Foire

La Swiss Mullet Cup a couronné dimanche Sebi Bornon à Martigny, lors du dernier jour de la Foire du Valais. Les adeptes de la coupe mulet y défilaient pour la deuxième édition du concours.
Publié: il y a 19 minutes
Sebi Bornon a été acclamé par le jury.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Cheveux courts devant, longs derrière: la coupe mulet était en vedette dimanche à Martigny en Valais. La Swiss Mullet Cup a réuni pour la deuxième fois les adeptes de cette coiffure popularisée dans les années 1980, à l'occasion du dernier jour de la Foire du Valais.

Classiques, rétro, créatives ou franchement extravagantes, les coupes mulet ont défilé devant un jury et le public de la Foire. La compétition se déroulait dans l'Espace Live de Martigny Expo. Le jury a décerné le premier prix à Sebi Bornon.

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Le rendez-vous avait rencontré un important succès lors de sa première édition, en 2024. Plus de 150 personnes, âgées de 2 à 64 ans et venues notamment de Suisse, de France, de Belgique et d'Irlande, avaient participé au défilé.

Kylian Wicht avait alors décroché le premier titre de champion de la Swiss Mullet Cup. Le concours en ligne, qui avait réuni 130 inscrits, avait pour sa part été remporté par l'Irlandais Trevor Hyland.

La nuque longue en tournée

Pour préparer cette deuxième édition, un «Swiss Mullet Tour» a également sillonné la Suisse romande. Cette pré-compétition permettait à certains amateurs de la célèbre nuque longue de décrocher directement leur billet pour la finale à Martigny.

Le mulet séduit même les jeunes.
Photo: keystone-sda.ch

La Swiss Mullet Cup constituait l'une des animations de la 66e Foire du Valais, qui s'achevait dimanche après dix jours de festivités.

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