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Depuis 1960
La Foire du Valais passe le cap historique des 9 millions de visiteurs

La Foire du Valais a franchi mercredi après-midi le cap des neuf millions de visiteurs depuis sa création en 1960. La jubilaire, Mylène Grichting, de Salquenen, a reçu une carte permanente à vie.
Publié: il y a 9 minutes
Depuis sa création en 1960, la Foire du Valais a vu passer 9 millions de visiteurs.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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ATS Agence télégraphique suisse

C’est un palier qu’a franchi la Foire du Valais. Créée en 1960 sous le nom de Comptoir de Martigny, la Foire du Valais a passé la barre des neuf millions de visiteurs, mercredi après-midi. Mylène Grichting, une citoyenne de Salquenen, s’est vu remettre pour l’occasion une carte permanente à vie.

A son arrivée, la jubilaire a été accueillie par Vincent Claivaz, président de la Foire, Carole Moos, la directrice de la manifestation, ainsi que par les membres du comité. Elle a également été couverte de cadeaux en tous genres.

La barre du millionième visiteur avait été atteinte au bout de 15 ans (en 1975). Ensuite, la fréquentation s’est accélérée. Un million de convives supplémentaires a été atteint en 1984, puis en 1992, 2000, 2007, 2012, 2017 et 2022.

«Son ADN reste le même»

«Depuis 1960, la Foire a grandi, changé d’échelle et beaucoup évolué, mais son ADN reste le même: le commerce, les rencontres et cette convivialité si particulière», se réjouit Vincent Claivaz. «Cette neuf millionième visiteuse représente symboliquement toutes celles et ceux qui ont fait et continuent de faire vivre la Foire.»

Ce passage intervient aussi quelques mois après la reconnaissance de la Foire comme un élément du patrimoine culturel immatériel du canton du Valais.

Rendez-vous en 2030

Avec plus de 250’000 visiteurs accueillis en 2025, la Foire du Valais est la plus importante de Romandie. Elle est classée troisième au niveau national, derrière l’Olma de Saint-Gall (335’000) et la BEA de Berne (334’000).

Le dix millionième visiteur de la Foire octodurienne devrait donc être comptabilisé en 2030.

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