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Trois halles touchées
La Foire du Valais évacuée à cause d'une valise suspecte

Trois halles de la Foire du Valais ont été évacuées mercredi à 11h après la découverte d'une valise suspecte. Les autorités ont pris cette mesure par précaution.
Publié: il y a 14 minutes
Trois halles de la Foire du Valais à Martigny ont été évacuées mercredi matin.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Trois halles de la Foire du Valais ont été évacuées préventivement mercredi matin à 11h, selon «Le Nouvelliste». Une valise «suspecte» abandonnée sur les lieux en serait la cause.

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Les halles 21,22 et 23 de MartignyExpo sont concernées par cette évacuation. Ces trois espaces du CERM 2 ont été vidés et les entrées sont gardées par des agents de sécurité et du personnel de la foire.

Le président de la manifestation, Vincent Claivaz, confirme cette évacuation préventive.

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