Guy Parmelin reprendra mercredi la présidence de la Confédération. Une semaine plus tard, le canton de Vaud lui prépare une fête à 200'000 francs – alors même que la région traverse tensions budgétaires et crises politiques.

Tobias Bruggmann

Lorsque Guy Parmelin a été élu président de la Confédération pour la première fois, en décembre 2020, il a dû porter un masque. Mercredi prochain, son sourire sera bien visible lorsque le Parlement le réélira à la tête du collège exécutif. S'il devait se battre contre la pandémie de Covid-19 en 2021, il arrive en fin cette fin d’année 2025 porté par la réussite des négociations douanières avec les Etats-Unis.

De quoi justifier quelques célébrations. Une semaine environ après son élection, une fête est prévue dans son canton d'origine, le canton de Vaud. Le détail du programme reste confidentiel jusqu’au vote. Il devrait toutefois y avoir plusieurs moments pour trinquer avec la population. Les coûts des festivités s'élèveront à environ 200'000 francs, qui seront pris en charge par le Canton. C'est nettement plus que les 33'000 francs d'il y a quatre ans. Sa célébration avait dû être reportée et rattrapée en raison de la pandémie de Covid-19.

Ueli Maurer y a complètement renoncé

L'addition pour Guy Parmelin se situe dans la moyenne. L'année dernière, la ministre des Finances Karin Keller-Sutter avait aussi serré les coûts. Le budget s'élevait alors à 150'000 francs. Un an plus tôt, la fête de Viola Amherd avait fait parler d'elle. Le budget du canton du Valais pour cette fête s'élevait à 350'000 francs. En 2019, après son élection à la présidence de la Confédération, Ueli Maurer avait tout simplement renoncé à une célébration dans son canton d'origine, Zurich.

Reste à voir si les Vaudois auront vraiment le cœur à la fête. Actuellement, le canton connaît pas mal d'agitations. L'année prochaine, le gouvernement veut économiser environ 300 millions de francs dans les écoles, les hôpitaux et les homes afin de présenter un budget équilibré. De grandes manifestations réunissant des milliers d'employés de l'Etat ont eu lieu. La dernière en date se tient ce mardi! A cela s’ajoutent la crise autour de la conseillère d'Etat Valérie Dittli et, tout récemment, la démission de Rebecca Ruiz.

Les présidents du Conseil national et du Conseil des Etats ont également été élus. Alors que le président du Conseil national Pierre-André Page a fait la fête pour un total de 150'000 francs, le président du Conseil des Etats Stefan Engler a renoncé à faire la fête dans les Grisons. «Je me sens tout simplement plus à l'aise ainsi», a-t-il déclaré à l'agence de presse Keystone-ATS. La plupart du temps, une telle fête en pleine session d'hiver est synonyme de stress et, pour de nombreux invités, c'est plus une obligation qu'un plaisir. Même s'il estime que «personne ne doit être empêché par moi de faire la fête à l'avenir».