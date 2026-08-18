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Vous pouvez encore participer!
Canal+ Suisse organise une partie de «Loups-Garous» grandeur nature à la Tour-de-Peilz

La chaîne Canal+ Suisse s'est fixé l'ambitieuse mission de battre le record du nombre de joueurs simultanément engagés dans une partie de «Loups-Garous» grandeur nature. Celle-ci aura lieu à la Tour-de-Peilz (VD) et sera animée par les deux gagnants de la saison 1.
Publié: il y a 8 minutes
Le samedi 5 septembre, 150 participants se réuniront à la Tour-de-Peilz (VD) pour une partie de «Loups-Garous» grandeur nature, encadrée par Canal+ Suisse.
Photo: Homayoun Fiamor
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Que vous soyez de fins adeptes du jeu de cartes «Les Loups-garous de Thiercelieux» ou que vous ayez enchaîné tous les épisodes de l'émission produite par Panayotis Pascot et Fary, cette nouvelle insolite devrait vous ravir. Ce samedi 5 septembre, Canal+ Suisse s'associera avec le Festival des jeux de la Tour-de-Peilz pour proposer une partie de «Loups-Garous» grandeur nature. 

En réunissant 150 participants (répartis dans 15 «villages»), l'objectif est de battre le record du plus grand nombre de personnes simultanément plongées dans une partie. Sans oublier que le décor caractéristique de l'émission sera fidèlement reconstitué dans la cour du Collège des Marrionniers, avec cabanes individuelles, grand feu de camp central et végétation touffue... Les joueuses et joueurs retrouveront toute l'ambiance de la production, tandis que leurs parties seront animées par Charlie Haid et Stéphane Malassagne, les deux gagnants de la toute première saison de «Loups-Garous». 

«S’associer au Festival des Jeux de La Tour-de-Peilz nous permet de nous inscrire dans un événement populaire et profondément local, tout en créant une expérience fédératrice autour d’un programme emblématique de Canal+, note Sophie Hedouin, directrice de Canal+ Suisse, dans un communiqué.

Il est encore possible de s'inscrire!

L'idée de traverser l'écran pour devenir un «villageois» vous rappelle les jeux de l'enfance, tellement prenants qu'ils parvenaient à vous transporter dans d'autres galaxies, en doublant la cadence du temps? Alors sachez que Canal+ Suisse a ouvert les inscriptions à toute personne dès 12 ans, qu'elle soit «fine stratège», «bluffeuse hors pair» ou «simplement curieuse de découvrir l'univers du jeu». 

Le recrutement se fait gratuitement en ligne et nul besoin d'être un spécialiste des règles du jeu: l'inscription est ouverte même aux amateurs qui ne trouvent aucun sens aux paroles «La voyante se réveille!» ou «Les loups se réveillent!». 

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Un huissier scrutera la moindre triche

A noter que les participants devront arriver sur place à 19h, le samedi 5 septembre, afin d'être prêts pour le coup d'envoi de la partie, à 20h précises. Pour éviter la moindre tricherie, ou l'arrivée impromptue de «villageois» spontanés, Canal+ Suisse précise que «la partie sera réalisée sous constat d'huissier, afin de vérifier le nombre de participants et le respect des conditions définies pour l'opération». 

N'oubliez donc pas de bien écumer les règles du jeu, présentées dans une petite vidéo à visionner lors de l'inscription. Car si vous ne les connaissez pas sur le bout des ongles, sachez qu'un loup-garou affamé n'hésitera pas à bondir de sa cachette. 

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