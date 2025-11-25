DE
Hausse supérieure à la moyenne
Les prix de l'immobilier grimpent encore en Valais

En Valais, les prix de l'immobilier continuent d'augmenter malgré le ralentissement économique. Les maisons individuelles et les appartements en PPE ont connu des hausses respectives de 5,7% et 5,5% en 2025, dépassant la moyenne suisse.
Publié: il y a 49 minutes
La hausse du prix de l'immobilier en Valais est supérieure à la moyenne suisse.
ATS Agence télégraphique suisse

Malgré un ralentissement économique et démographique, les prix de l'immobilier continuent de progresser en Valais. En 2025, les prix des maisons individuelles ont augmenté de 5,7% et ceux des appartements en PPE de 5,5%.

«Ces hausses, supérieures à la moyenne suisse (+4,4% pour les villas et +4% pour les PPE), traduisent un marché toujours tendu où la demande excède largement l’offre», souligne l'indicateur immobilier BCVS-CIV, publié mardi. Réalisé par Wüest Partner, cette analyse est le fruit de la collaboration entre la Banque Cantonale du Valais (BCVS) et la Chambre Immobilière Valaisanne (CIV).

Le phénomène est particulièrement marqué dans le Valais central et le Haut-Valais, qui affichent des progressions de plus de 7%. A l’inverse, la situation tend à se normaliser dans les stations, après les hausses spectaculaires lors des années post-pandémie.

Loyers: +20% en 3 ans

Le marché locatif reste, lui aussi, sous pression. Le taux de vacance est tombé à 1,2%, un niveau historiquement bas et les loyers ont bondi de plus de 20% en trois ans. La construction demeure insuffisante pour répondre à la demande, selon les experts.

En revanche, l’activité de rénovation progresse fortement, portée par des coûts de financement avantageux et la perspective de la suppression de l’impôt sur la valeur locative.

PIB cantonal: vers un +1,2%

L’indicateur immobilier 2025 met également en lumière l’impact croissant des dangers naturels. La valeur d’une maison située dans une zone de danger élevé peut être jusqu’à 5% inférieure à un bien comparable en zone sûre.

Malgré un ralentissement du marché du travail et une croissance démographique en repli, l’économie valaisanne reste résiliente. Le PIB cantonal devrait progresser de 1,2% en 2025, soutenu par une politique monétaire accommodante: la BNS a ramené son taux directeur à 0%, entraînant une nouvelle baisse des taux hypothécaires et un regain d’intérêt pour la propriété.

En 2026, la hausse des prix devrait se poursuivre à un rythme de +3,2 % pour les maisons individuelles et de +4% pour les PPE. Le marché locatif devrait rester tendu, bien qu’une légère détente soit envisageable grâce à la reprise de la construction et à la baisse du taux hypothécaire de référence.

