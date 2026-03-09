Candidate en tête du scrutin à la Municipalité de Vevey, la Socialiste commente le rebond remarqué du PS, alors qu'il avait perdu la cote en 2021. Désormais, Décroissance - Alternatives perd du terrain, et le syndic Yvan Luccarini a récolté le moins de voix.

Myret Zaki Journaliste Blick

Inversion de tendance spectaculaire au 1er tour des élections communales et municipales de Vevey ce 8 mars. C’est désormais le Parti socialiste (PS) qui retrouve les faveurs des électeurs, tandis que le parti de gauche radicale Décroissance - Alternatives (DA) perd 3 sièges au Conseil communal.

A la Municipalité, le syndic Yvan Luccarini (DA), critiqué sur son bilan des dernières années, chute à la 12ème place en ce 1er tour, ne récoltant que 24,8% des voix, tandis que l’élue socialiste Laurie Willommet arrive première avec 47,3% des voix. En 2021, DA avait pourtant râflé 23 sièges au Conseil communal et Yvan Luccarini était devenu syndic dans la foulée, tandis que le PS s’effondrait d’un tiers de ses voix. Avant le 2ème tour, prévu le 29 mars, Laurie Willommet évoque les enjeux avec Blick.

Est-ce que le PS retrouve sa place perdue en 2021?

Oui, nous sommes le seul parti qui gagne vraiment des sièges au Conseil communal. On ne s’attendait pas à un tel gain de voix. Désormais, avec 19 sièges nous sommes au coude-à-coude avec DA (20 sièges), à 1 siège près.

« Le syndic est le seul qui est sanctionné par les électeurs Laurie Willomet, élue socialiste à Vevey »

Y a-t-il un report des électeurs de DA vers le PS?

DA a perdu 3 sièges au Conseil communal, mais les Vert-e-s en ont aussi perdu 3, tandis que le PS en a gagné 7. Probablement parce que le PS répond plus aux besoins de la population actuellement, sur des thèmes comme le pouvoir d’achat et les loyers. Notre liste a aussi l’avantage d’être très multiculturelle.

Est-ce qu’on assiste à un désaveu de DA, ou du syndic Yvan Luccarini?

Au niveau du Conseil communal, la perte de 3 sièges n’est pas énorme. Au niveau municipal, en revanche, c’est une autre histoire. Le syndic est le seul qui est sanctionné par les électeurs en chutant à la 12ème place. Suite à la polémique, il avait publié un communiqué de presse le 25 février pour dire que ce seraient les électeurs qui allaient décider. C’est fait. Les 6 autres municipaux sont dans les 7 premières places, ce qui signifie que la population de Vevey est satisfaite d’eux tous, sauf du syndic.

Comment se présente pour vous le deuxième tour?

Effectivement, comme personne n’a eu assez de voix pour être élu du premier coup, il y aura un deuxième tour le 29 mars. Pour le PS, l’idée est de faire au moins aussi bien qu’au premier tour. Nous sommes motivés et mobilisés pour continuer la campagne de terrain. Ma colisitère socialiste est arrivée 3ème et l’alliance PS/Vert.e.s a placé 3 candidat(e)s aux premières places, et 4 dans les 6 premiers. Cela se présente donc très bien pour le PS.