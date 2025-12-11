Lors d'un contrôle sur l'A9, à hauteur de Bavois (VD), la douane a découvert 59 kilos de haschisch dans un camping-car… grâce au flair du chien Taïko. Le conducteur, un Suisse de 69 ans, a été arrêté. Une enquête est en cours au Ministère public vaudois.

Le chien douanier Taïko a fait une odorante trouvaille dans un camping-car

Sexagénaire au volant à Bavois (VD)

Quatre sacs de haschisch dans un camping-car, ça n'échappe pas à la truffe de Taïko. Le 29 octobre dernier, lors d'un contrôle sur l'aire d'autoroute de Bavois (VD), le chien détecteur de stupéfiants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a flairé le gros lot.

Immatriculée dans le canton de Soleure, une caravane dissimulait précisément 59 kilos bruts de résine de cannabis «dans une cachette aménagée». Au volant? «Un ressortissant suisse de 69 ans accompagné par sa passagère, une ressortissante roumaine de 45 ans», détaille l'OFDF dans son communiqué paru ce jeudi 11 décembre.

Rien n'échappe à Taïko

Mais Taïko a «marqué deux endroits dans l’habitacle» et les douaniers ont découvert les stupéfiants «emballés sous vide et répartis en plusieurs blocs». Aucun autre produit illégal n'a été découvert après inspection.

Le conducteur a été remis à la police cantonale avec le haschisch. Et le Ministère public vaudois a ouvert une enquête.