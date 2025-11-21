Huit arrestations pour trafic de drogue en France voisine

Un réseau de trafic de drogue utilisant Telegram a été démantelé à Bourg-en-Bresse. Huit personnes ont été arrêtées à la suite d'une enquête de plusieurs mois menée par la gendarmerie. Des saisies importantes de drogues, armes et objets de luxe ont été effectuées.

Huit personnes ont été arrêtées à Bourg-en-Bresse dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Huit personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d'un trafic de drogue mené via des comptes de messagerie Telegram dans le secteur de Bourg-en-Bresse, a annoncé vendredi la gendarmerie.

L'enquête menée par l'unité «cyber» de Lyon et les gendarmes de l'Ain a duré plusieurs mois, après un «renseignement» sur l'existence de ce réseau reçu en début d'année, expliquent les gendarmes dans un communiqué.

Elle a permis de mettre au jour «une organisation parfaitement structurée s'appuyant sur plusieurs comptes vendeurs hébergés par la messagerie Telegram», où les clients peuvent se procurer, soit sur des points de deal, soit en livraison, «du cannabis, de la cocaïne, de la MDMA ou de l'ecstasy», précisent-ils.

Achat de produits de luxe

La tête du réseau s'occupait de blanchir l'argent du trafic, «par l'achat de produits de luxe, d'or et par le biais de jeux d'argent». Les huit interpellations ont eu lieu mardi «à Bourg-en-Bresse et dans sa périphérie immédiate», territoire où se déroulait le trafic, selon la commandante de la section de recherches de Lyon Aurélie Dey.

Lors de perquisitions, plusieurs kilos de cannabis, cocaïne ou drogues de synthèse, mais aussi neuf armes, une centaine de munitions et deux gilets pare-balles, ainsi que divers produits de luxe (Rolex, sacs, vêtements et chaussures de luxe) et des bijoux en or ont été saisis.