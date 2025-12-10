DE
1700 participants en deux ans
A Lausanne, l'essai pilote de vente de cannabis se solde par un succès

Le projet Cann-L à Lausanne montre des résultats encourageants après deux ans d'existence. Avec 1700 inscrits et 225 kilos de cannabis vendus, la Municipalité souligne l'impact positif sur le marché illégal et l'absence d'incidents signalés par la police.
Deux ans après son lancement, 1700 personnes participent au projet pilote Cann-L à Lausanne.
Lancé voici deux ans, l'essai-pilote de vente régulée de cannabis Cann-L compte 1700 participants; 225 kilos de cannabis contrôlés ont été vendus, soit 18% de la consommation estimée à Lausanne. Pour la Municipalité, ce résultat confirme la pertinence du modèle.

«Deux ans après l’ouverture du point de vente Cann-L, les résultats sont très positifs avec 1700 personnes inscrites. Les personnes bénéficient de produits contrôlés et de conseils sur leur consommation», a relevé Emilie Moeschler, municipale, chargée des sports et de la cohésion sociale citée mercredi dans un communiqué.

Les 225 kilos de cannabis vendus représentent «en 2024 près de 950'000 francs soustraits au marché illégal et le montant sera encore plus important en 2025», a ajouté l'élue. «Aucun incident lié à Cann-L ne m’a été rapporté par la police», précise Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la sécurité et de l’économie. Forte de ces constats, la Municipalité va demander à l'OFSP la prolongation de ce projet-pilote jusqu'à mi-2029.

