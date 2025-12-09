La colère persiste dans le canton de Vaud: environ 20'000 fonctionnaires ont manifesté à Lausanne contre le projet de budget 2026. Les protestataires s'opposent aux mesures d'économies de 305 millions prévues par le gouvernement cantonal.

La colère de la fonction publique vaudoise ne tarit pas: environ 20'000 manifestants se sont à nouveau rassemblés dans les rues de Lausanne pour protester contre le projet de budget 2026 et ses mesures d'économies à hauteur de 305 millions.

Point culminant d'une journée de mobilisation qui a démarré le matin, le cortège s'est d'abord formé sur l'esplanade de Montbenon. Il s'est ensuite dirigé peu après 18h dans le brouillard en direction du Château, siège du gouvernement. Ils étaient entre 15'000 manifestants, selon une estimation de Keystone-ATS, 21'500, selon les chiffres de la police.

«Une question de principe»

«Pour vous, pour nous, on se mobilisera jusqu'au bout», ont lancé les orateurs. Ils ont fustigé des «négociations qui ne sont que dans l'imaginaire du Conseil d'Etat». «Grève, grève, grève et mobilisation, c'est ça, c'est ça, c'est ça la solution», ont scandé en défilant les travailleurs de la fonction publique et parapublique.

Dans la rue, une enseignante ayant fait «presque chaque jour de grève» détaille à Blick les raisons de sa mobilisation: «Mon salaire est compensé par le syndicat, mais même si je n'étais pas syndiquée, je serais venue. C'est important et ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de principe, car l'Etat ne sait pas gérer son argent et puise dans les salaires de la fonction publique.»

Débats en cours au Grand Conseil

Le même jour, le Grand Conseil vaudois s'est lancé une nouvelle fois dans un débat sur le budget 2026, qui a tout d'un marathon. Venant de la gauche minoritaire, nombre de décrets et d'amendements sont au programme pour contrer la proposition du Conseil d'Etat, avant un vote qui d'ordinaire – lors d'autres années de budget – n'est quasiment qu'une formalité.

«Nous avons proposé des alternatives aux coupes budgétaires en travaillant sur les gains immobiliers afin de lutter contre la spéculation et sur les droits de mutation», explique à Blick le chef du groupe socialiste au Grand Conseil, Sébastien Cala. Des mesures, selon lui «crédibles en comparaison intercantonale», dans le but de «revenir sur les coupes dans la santé, la formation, le personnel, l'accueil de jour ou encore l'asile».

Seulement, le décret visant à réduire en 2026 et 2027 la part dévolue aux communes de l’impôt sur les gains immobiliers (au profit des caisses du Canton) n'a pas passé la rampe au moment du vote. Comme à de nombreuses reprises, la majorité de droite l'a emporté et les refus d'entrer en matière se sont succédé. «À ce stade, tout est encore ouvert pour le deuxième débat, excepté les gains immobiliers», estime Sébastien Cala, par ailleurs candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat.

De leur côté, les libéraux-radicaux s'inquiètent du temps que prennent les différentes prises de parole dans le Parlement. «Ce qui me désole, c'est qu'on arrive gentiment aux vacances, déplore le député PLR – et ex-judoka – Sergei Aschwanden dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Et force est de constater que la gauche est en train de jouer à un jeu pas très fair-play.»

En effet, le vote final doit avoir eu lieu avant le 17 décembre, mais les débats s'éternisent sur ce sujet chaud. «On va continuer à se battre pour que, dès la semaine prochaine, on ait un budget sous toit et qu'on puisse enfin travailler sereinement.» Les socialistes, eux, assurent qu'ils reviendront «avec plusieurs propositions» après avoir effectué une analyse des échanges et des décisions du jour.