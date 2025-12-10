DE
FR

Un train bloquait les voies
Fin de restriction du trafic CFF entre Lausanne et Fribourg

Le trafic ferroviaire était perturbé sur la ligne Lausanne–Fribourg en raison d’un train immobilisé sur la voie ce mercredi matin. La restriction a duré jusqu’à environ 08h30.
Publié: 08:13 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
Le trafic CFF était restreint ce mercredi matin entre Lausanne et Fribourg.
Photo: KEYSTONE
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Le trafic ferroviaire a été perturbé ce mercredi matin 10 décembre sur la ligne Lausanne–Fribourg, entre Romont et Fribourg, en raison d’un train immobilisé sur la voie. La restriction a duré jusqu’à environ 08h30, indiquaient les CFF. Les lignes IC1, RE3, S40 et S41 ont été touchées, avec des retards et des suppressions.

