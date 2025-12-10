Fin de restriction du trafic CFF entre Lausanne et Fribourg

Mathilde JaccardJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire a été perturbé ce mercredi matin 10 décembre sur la ligne Lausanne–Fribourg, entre Romont et Fribourg, en raison d’un train immobilisé sur la voie. La restriction a duré jusqu’à environ 08h30, indiquaient les CFF. Les lignes IC1, RE3, S40 et S41 ont été touchées, avec des retards et des suppressions.
