Le trafic ferroviaire était perturbé sur la ligne Lausanne–Fribourg en raison d’un train immobilisé sur la voie ce mercredi matin. La restriction a duré jusqu’à environ 08h30.

Fin de restriction du trafic CFF entre Lausanne et Fribourg

Un train bloquait les voies

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire a été perturbé ce mercredi matin 10 décembre sur la ligne Lausanne–Fribourg, entre Romont et Fribourg, en raison d’un train immobilisé sur la voie. La restriction a duré jusqu’à environ 08h30, indiquaient les CFF. Les lignes IC1, RE3, S40 et S41 ont été touchées, avec des retards et des suppressions.