Licencié et condamné
Sous l'emprise du cannabis, un chauffeur de tram zurichois renverse une piétonne

Un conducteur de tramway VBZ à Zurich a été condamné pour conduite sous l'influence de drogues. Il avait consommé de la marijuana avant un grave accident avec une piétonne en janvier 2024. L'homme a perdu son emploi et reçu une amende avec sursis.
Publié: 10:44 heures
Le conducteur du tram a happé une jeune femme de 21 ans, en 2024.
Photo: BRK News
Marian Nadler et Blicky IA

Un conducteur de tram des Transports publics zurichois (VBZ) a été condamné pour avoir conduit sous l’influence de stupéfiants, rapporte le «Tages-Anzeiger». Agé de 32 ans, l’employé avait consommé du cannabis avant sa prise de service. Une analyse a révélé un taux de THC de 4,5 microgrammes par litre de sang, largement au-dessus de la limite légale suisse fixée à 1,5 microgramme.

Les faits remontent à janvier 2024, lorsque le conducteur a percuté une piétonne de 21 ans sur la Badenerstrasse. La jeune femme a été grièvement blessée et transportée à l’hôpital dans un état critique. Après l’accident, le ministère public zurichois a ordonné une analyse sanguine et urinaire du conducteur.

L’homme ne travaille désormais plus pour les VBZ. Une porte-parole a confirmé au «Tages-Anzeiger» que, «après examen de tous les éléments», l'employé avait été licencié.

Un «cas isolé rare»

Le conducteur a écopé d’une peine pécuniaire avec sursis de 2000 francs pour incapacité de conduire en raison de prise de stupéfiants. Il doit en outre payer une amende de 400 francs et 2400 francs de frais de procédure.

Les VBZ qualifient cette affaire de «cas isolé rare». Il n’existe pas de statistiques officielles sur les accidents impliquant des employés sous l’effet de drogues. En 2024, 64 piétons ont été blessés par un tram ou un bus des VBZ, dont six mortellement.

Aucune information n’a été communiquée sur l’état de santé actuel de la jeune femme. Celle-ci n'a déposé aucune demande d’indemnisation à ce stade.

