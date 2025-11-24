Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Trois personnes sont mortes dans de graves accidents dus au verglas en Allemagne. Chez notre voisin du nord, les autorités mettent en garde contre les routes verglacées. En Suisse aussi, la plus grande prudence s'impose.

Trois personnes ont perdu la vie tôt ce matin sur l’A93, dans la région allemande de Bavière, à cause du verglas. Plusieurs autres ont été blessées. Selon la police, deux camions et une voiture sont entrés en collision.

Dans de nombreuses régions allemandes, le risque de verglas reste extrêmement élevé. Le service météorologique allemand maintient une alerte jusqu'à 9h ce matin en raison de pluies verglaçantes et de formations de glace. Les autorités recommandent à toute personne n’ayant pas à se déplacer de rester chez elle.

Danger également présent en Suisse

Pendant ce temps, MétéoSuisse met en garde dans différentes régions contre la neige et le verglas routier de degré 2 (danger modéré). Les alertes durent jusqu'à ce mardi matin. C'est au Tessin que le routes devraient être les plus glissantes, principalement dans les régions de:

Val Verzasca

Locarno

Lugano

Bellinzone

Léventine

Au-dessus de 300 mètres, il y a aussi un risque de verglas dû à la neige. Les automobilistes du Valais sont appelés à la prudence dans ces zones: